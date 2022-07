FIFA 23 va associer les modes Clubs Pro et VOLTA selon une fuite

Selon une récente fuite, les modes VOLTA et Clubs Pro seront totalement liés dans FIFA 23, ce qui signifie que votre joueur aura les mêmes statistiques dans ces deux modes.

Alors que les fans attendent avec impatience les premières informations officielles concernant FIFA 23, de nombreuses fuites ont commencé à émerger au cours des derniers jours.

FUTZoneFIFA, un célèbre leaker, a notamment dévoilé différents éléments à prévoir pour le prochain FIFA qui sera le dernier opus développé par EA à porter le nom de l’instance de football.

Et récemment, par le biais de plusieurs tweets, le leaker a révélé différentes informations croustillantes sur les modes Clubs Pro et VOLTA.

Selon FUTZoneFIFA, “les modes Clubs Pro/VOLTA ont été COMBINÉS.” Les fans pourront maintenant jouer dans ces deux modes avec le même club, et la progression de leur joueur sera conservée que ce soit dans VOLTA ou Clubs Pro.

Ce nouveau changement pour Clubs Pro et Volta est la première étape du changement entre ce qui existait auparavant dans FIFA et la direction vers laquelle les développeurs souhaitent se diriger en s’inspirant du mode “Quartier” de NBA 2K.

De plus, dans FIFA 23, la progression des joueurs dans ces deux modes sera totalement différente puisqu’il y aura maintenant 100 niveaux par rapport à seulement 30 dans FIFA 22. Toutefois, il sera maintenant beaucoup plus facile de gravir ces échelons afin d’obtenir plus d’atouts.

Et pour finir, le leaker a révélé que vous pourrez maintenant ” jouer des matchs réels ou des matchs d’entraînement contre vos coéquipiers de votre club dans Clubs Pro/VOLTA.”

🚨🚨VOLTA/Pro Clubs in #FIFA23 👇🏻

• They have combined Pro Clubs and VOLTA.

• You can play both modes with your same club and your friends, and you level up your Pro whether you play VOLTA or Pro Clubs

• You can go play games in pro clubs and then play VOLTA and upload stats

— FUTZone – #FIFA23 News (@FUTZONEFIFA) July 16, 2022