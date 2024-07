EA FC 25 va bouleverser la gestion tactique : FC IQ, rôles, tactiques intelligentes…

EA FC 25 introduit une refonte complète des tactiques d’équipe, améliorant le positionnement des joueurs aux deux extrémités du terrain et modifiant la façon dont chaque équipe joue en fonction de son style réel, rendant chaque match animé et unique.

À l’occasion d’un nouveau Deep Dive sur le gameplay d’EA FC 25, les développeurs ont révélé les grandes nouveautés tactiques à prévoir pour ce nouvel opus. Voici donc tout ce que vous devez savoir.

L’article continue après la publicité

Toutes les nouveautés tactiques d’EA FC 25

FC IQ

FC IQ est le nouveau système central de tactiques et de positionnement d’EA FC 25. FC IQ repense totalement l’approche des tactiques et du positionnement des joueurs pour créer une plus grande variété et authenticité dans le gameplay, tandis qu’un nouveau modèle d’IA, alimenté par des données réelles, influence les tactiques des joueurs grâce à de nouveaux rôles.

L’article continue après la publicité

Dans EA FC 25, FC IQ s’associe à HyperMotionV et aux Styles de jeu comme pilier fondamental des innovations de gameplay. Grâce aux données volumétriques réelles des meilleures équipes et footballeurs, EA a créé HyperMotionV, qui a aidé à faire progresser les visuels et l’authenticité des joueurs.

L’article continue après la publicité

Pendant ce temps, la mise en œuvre des Styles de jeu a permis de mieux montrer les capacités et les personnalités des joueurs avec le ballon. FC IQ est le dernier pilier fondamental qui apporte une plus grande variété et authenticité au gameplay.

FC IQ comprend trois composants principaux : les rôles des joueurs, les tactiques d’équipe et les tactiques intelligentes.

L’article continue après la publicité

Rôles des joueurs

EA SPORTS

Les rôles des joueurs sont la principale différenciation de FC IQ et guident la façon dont chaque joueur pense, se comporte et se déplace sans le ballon. Chaque rôle est distinct, avec des aspects positifs et des inconvénients. La plupart des rôles familiers sont attribués grâce à un modèle d’IA propriétaire qui utilise des données réelles d’Opta. Chaque joueur aura un rôle familier qui lui permet de remplir ses fonctions à une capacité plus élevée que les autres joueurs.

L’article continue après la publicité

Au lancement du jeu, il y aura 31 rôles, chacun avec 1 à 3 centres d’intérêt, pour un total de 52 combinaisons uniques.

L’article continue après la publicité

Position | Rôle – Focus

G Gardien de but – Défense | Équilibré Gardien libéro – Équilibré

DD | DG Arrière latéral – Défense | Équilibré Latéral offensif – Équilibré Faux latéral – Défense | Équilibré Latéral attaquant – Équilibré | Attaque

DC Défenseur – Défense | Équilibré Stoppeur – Équilibré Défenseur relanceur – Défense | Construction

MDC Milieu défensif – Défense | En mouvement Demi-centre – Défense Milieu créateur reculé – Défense | En mouvement

MC Box-to-Box – Équilibré Milieu défensif – Défense Milieu créateur reculé – Défense Milieu créateur – Attaque | En mouvement Demi-ailier – Équilibré | Attaque

MD | MG Ailier – Équilibré | Attaque Milieu de terrain large – Défense | Équilibré Milieu créateur large – Attaque Ailier intérieur – Équilibré | Attaque

MOC Milieu créateur – Équilibré | En mouvement Attaquant de l’ombre – Attaque Demi-ailier – Équilibré | Attaque

AD | AG Ailier – Équilibré | Attaque Ailier intérieur – Équilibré | Attaque | En mouvement Milieu créateur large – Attaque

BU Avant-centre – Attaque | Complet Renard des surfaces – Attaque Faux 9 – Construction Attaquant cible – Équilibré | Attaque | Large



Familiarité des rôles

Bien que les rôles soient déterminés par le poste, la familiarité est liée à des joueurs spécifiques et agit au niveau du rôle. La familiarité est basée sur le poste, ce qui signifie que si un joueur a ce poste comme l’un de ses préférés, il peut jouer n’importe quel rôle dans cette position.

L’article continue après la publicité

[Rôle] : Un rôle régulier signifie que le joueur peut jouer dans ce rôle.

: Un rôle régulier signifie que le joueur peut jouer dans ce rôle. [Rôle+] : Indiqué par un signe ‘+’ signifie que ce joueur a maîtrisé le rôle.

: Indiqué par un signe ‘+’ signifie que ce joueur a maîtrisé le rôle. [Rôle++] : Un signe ‘++’ indique que le joueur est de classe mondiale dans ce rôle.

: Un signe ‘++’ indique que le joueur est de classe mondiale dans ce rôle. Hors position : Le point d’exclamation jaune indique une version simplifiée du rôle lorsque le joueur est hors position.

EA SPORTS

Tactiques d’équipe

Les tactiques d’équipe de FC IQ introduisent des systèmes utilisés par les meilleurs tacticiens du football et améliorent le QI footballistique de chaque joueur sur le terrain. En conséquence, toute votre équipe pensera et se comportera davantage comme des footballeurs professionnels du monde réel.

L’article continue après la publicité

Composants principaux des tactiques d’équipe :

Paramètres tactiques : Formation, Approche défensive et Style de construction

Préréglages tactiques, qui vous permettent de définir rapidement vos tactiques

Vues pour votre équipe avec et sans le ballon

Résumé dynamique qui analyse vos tactiques

Créez 5 tactiques personnalisées indépendantes

Un code unique pour partager vos tactiques

EA SPORTS

Tactiques intelligentes

Les tactiques intelligentes rendent les décisions tactiques en jeu plus accessibles et intuitives, et permettent aux joueurs de mieux expérimenter leurs changements au fur et à mesure qu’ils prennent effet.

L’article continue après la publicité

Composants principaux des tactiques intelligentes :

Croix directionnelle Mes tactiques (vos tactiques personnalisées) Focus tactique Tactiques rapides

Suggestions tactiques pendant le match Nouveau menu

Nouveau menu des remplaçants

Tableau de match animé et visuels AR

Nouveaux commentaires spécifiques aux tactiques

Changez les tactiques et les remplaçants à tout moment

EA SPORTS

Grâce à ces innovations, EA FC 25 promet une expérience de jeu plus authentique et immersive, en offrant aux joueurs une variété de choix tactiques pour dominer sur le terrain.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les nouveautés à venir, consultez alors les nouvelles fonctionnalités du mode Ultimate Team, Carrière ou encore Clubs.