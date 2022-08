Les changements de position dans FIFA 23 Ultimate Team expliqués : Postes secondaires et consommables

FIFA 23 Ultimate Team modifie complètement le fonctionnement des changements de position, ce qui ouvre la voie à des équipes FUT plus diverses et plus intéressantes. Voici tout ce que vous devez savoir sur les changements de position dans FIFA 23 Ultimate Team.

FIFA 23 est presque arrivé, et les fans sont impatients de voir ce qu’EA SPORTS a dans propose cette fois-ci. Comme il s’agit du dernier jeu avant que EA SPORTS FC ne prenne le relais, les attentes sont plus élevées que jamais, la série cherchant à se terminer en beauté.

Il y a une foule de changements majeurs dans le gameplay, ainsi que des mises à jour du mode Carrière et des clubs professionnels, mais Ultimate Team est une fois de plus la principale attraction. En plus de la prise en charge du crossplay et d’un nouveau marché partagé, FIFA 23 Ultimate Team modifiera fondamentalement le fonctionnement des changements de position.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les changements de postes de FUT 23, des postes secondaires aux consommables.

EA SPORTS FIFA 23 risque de complètement modifier la “méta” du jeu.

Les postes secondaires de FIFA 23 Ultimate Team

L’ancien système de positionnement a été abandonné au profit d’une nouvelle configuration, dans le but de donner aux fans de FUT plus d’options pour construire leurs équipes.

Le changement de position ne dépendra plus de leur rôle de départ, et sera plus unique pour chaque star individuelle. C’est très différent de FIFA 22 et des titres précédents, où tous les attaquants pouvaient être déplacés vers l’arrière avec suffisamment de modificateurs de position, et où tous les arrières complets ne pouvaient se transformer qu’en ailiers sur leurs flancs respectifs.

En plus de la position indiquée sur leur carte, certains joueurs se verront attribuer des positions secondaires qu’ils pourront changer. Par exemple, Kylian Mbappé peut passer d’attaquant à ailier gauche, tandis que Joao Cancelo peut passer d’arrière gauche à arrière droit.

Les joueurs polyvalents peuvent également avoir plus d’une position secondaire. Cela signifie que vous verrez des joueurs débuter sur différentes ailes, ou des milieux de terrain évoluer en défense plus fréquemment, libérant ainsi d’innombrables possibilités pour les constructions d’équipes.

Consommable de modification de position de FIFA 23 Ultimate Team

FIFA 23 Ultimate Team introduit également un tout nouveau consommable qui permet aux joueurs de changer de position. Les modificateurs spécifiques disparaissent, au profit d’un seul élément.

Ces consommables spéciaux peuvent être gagnés en ouvrant des packs ou achetés sur le marché des transferts comme auparavant, mais ils peuvent être utilisés sur n’importe quel joueur.

L’application du modificateur permet aux managers de FUT de choisir le poste secondaire vers lequel ils souhaitent faire évoluer leurs joueurs, plutôt que de devoir les faire avancer ou reculer progressivement.