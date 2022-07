Shroud révèle comment il a intégré l’équipe Sentinels sur Valorant

Après des années de retraite, Michael ‘shroud’ Grzesiek est officiellement de retour dans la compétition. Et après avoir été bombardé de questions sur l’annonce choquante de son retour, le célèbre streamer a révélé comment il a rejoint l’équipe Sentinels.

Shroud est connu pour être l’un des joueurs les plus doués mécaniquement de tous les temps, mais, à part ses quelques courts passages en compétition ces dernières années, ce dernier n’a montré aucun intérêt pour un retour au niveau professionnel depuis sa retraite sur Counter-Strike.

Cependant, le 7 juillet, le joueur de 28 ans a choqué tout le monde en annonçant qu’il allait rejoindre le roster Valorant de Sentinels et qu’il allait donc reprendre la compétition dès août, avec le VCT LCQ.

Comment shroud a rejoint l’équipe Valorant de Sentinels ?

Après cette annonce fracassante, shroud a expliqué pendant son live comment il a fini par rejoindre Sentinels en premier lieu, avec des fans désireux de connaître toute l’histoire.

“Je dînais, nous devions partir vers 23 heures. Nos voitures étaient là, prêtes à partir quand Yoni de Loaded a dit ‘hey, je peux balancer ton nom dans le roster Sentinels pour le LCQ comme leur 5e joueur‘” explique Shroud.

“J’ai dit oui, et il a alors dit que je devais aller au camp d’entraînement et que je devais y aller à fond. J’ai donc dit oui, évidemment, je ne vais pas me lancer à moitié, ce serait stupide. Ce serait juste une mauvaise décision, vous savez ? Pour moi et pour l’équipe. Ils ont tous pensé que je rigolais. Mais ce n’était pas le cas” a-t-il ensuite ajouté.

 

Bien que ce ne soit pas la première fois que nous allons voir Shroud jouer compétitivement dans Valorant, ce sera certainement la plus intéressante.

Avec un ticket pour le Valorant Champions en jeu, les huit équipes de la ligue vont sortir le grand jeu dans l’espoir de se rendre à Istanbul.

Nous ne pouvons donc qu’espérer voir l’équipe Sentinels s’imposer, afin de voir une fois de plus Shroud concourir sur la scène internationale face aux meilleurs joueurs du monde.