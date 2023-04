Comment participer à la bêta de Valorant Premier ?

Alors que Valorant s’apprête à souffler sa troisième bougie, Riot a finalement lancé la bêta ouverte internationale de Premier, son tant attendu mode compétitif. Voici comment vous pouvez dès à présent constituer votre équipe et prendre part à ce tout nouveau mode chargé d’adrénaline.

L’objectif principal de Valorant Premier est de fournir à ses joueurs un niveau de compétition bien plus élevé que dans le mode classé. Après en avoir vaguement parlé en mars, Riot a finalement confirmé la date de sortie de la bêta ouverte mondiale de Valorant Premier.

Ce mode compétitif sera finalement lié à la scène professionnelle, de ce fait, participer à ce mode peut être un peu plus compliqué que vous ne le pensez. Ceci étant dit, si vous souhaitez relever ce nouveau défi, voici la marche à suivre pour prendre part à cette bêta ouverte.

L’article continue après la publicité

Quand commence la bêta ouverte internationale de Valorant Premier ?

La bêta ouverte internationale de Valorant Premier durera quatre semaines avec un coup d’envoi dès le 25 avril 2023. Elle fermera ses portes le 23 mai 2023.

Cette période sera divisée en trois sections distinctes :

Période d’inscription : du 25 au 28 avril

Matchs hebdomadaires : du 29 avril au 20 mai

Tournoi des play-offs : 21 mai

L’accès à Premier se trouve juste en dessous de l’option Jouer sur la page d’accueil du jeu. Lorsque vous vous aventurerez sur le mode Premier pour la première fois, une fenêtre explicative apparaîtra afin de répondre à diverses questions.

Pour vous inscrire à la bêta ouverte de Valorant Premier, vous devrez inscrire votre équipe pendant la période d’inscription, à savoir du 25 au 28 avril. Une fois cette période passée, ce sera trop tard.

L’article continue après la publicité

Il y a certaines conditions à respecter pour prendre part à la bêta de Premier.

Chaque équipe peut avoir jusqu’à sept joueurs. Vous pouvez soit en créer une vous-même, soit en rejoindre une pour aller plus vite.

Toutefois, il y a quelques conditions à remplir afin d’être éligible :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Avoir effectué une vérification de son compte par SMS.

Avoir terminé vos parties de placements au moins une fois depuis la création de votre compte afin d’avoir un MMR.

Posséder un compte en règle

Une fois ces deux étapes terminées et la composition de l’équipe définie, le créateur de l’équipe n’aura plus qu’à l’équipe en sélectionnant la Zone dans laquelle vous jouerez. Cette Zone déterminera les serveurs pour les parties à venir et le calendrier des matchs.

Il y aura 20 divisions au total et votre équipe sera placée dans l’une d’entre elles, en fonction de la MMR moyenne de ses cinq meilleurs joueurs. Ainsi si votre équipe est déjà inscrite et qu’à la dernière minute, vous voulez changer un membre de l’équipe il faudra soit que son MMR soit proche de cette moyenne, soit créer une nouvelle équipe.

L’article continue après la publicité

Dans la FAQ, il est précisé que sous certaines conditions certains changements d’effectifs pourront se faire après le début des matchs hebdomadaires. “Seuls les changements d’effectif qui n’affectent pas la division seront possibles.”

Format de la bêta ouverte de Valorant Premier

Votre équipe aura à disputer deux matchs chaque semaine. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le HUB d’équipe : le calendrier, la rotation des cartes, l’historique des parties, etc … C’est également à cet endroit que vous pourrez entrer dans la file. Lors du tournoi des play-offs, un système de choix et de bans sera intégré.

À chaque match joué, votre équipe gagnera des points qui s’ajouteront au Score Premier. Le Score Premier de votre équipe déterminera si elle participera ou non au tournoi éliminatoire. À priori, il faudrait atteindre les 375 points pour être éligibles, un “chiffre susceptible de changer après la bêta“. Plus votre équipe remporte de matchs, plus vous gagnerez de points. Cependant, aucun point ne sera ajouté si votre équipe ne joue pas un match.

L’article continue après la publicité

Vous gagnerez 100 points pour chaque victoire hebdomadaire. En revanche, vous perdrez 25 points pour chaque défaite hebdomadaire.

Les récompenses pour avoir participé à la bêta

Chaque participant se verra attribuer un titre en jeu et une bannière après avoir participé à au moins un match. Si votre équipe décroche le titre, une carte de joueur et un titre unique vous seront réservés. Il suffira de se rendre dans sa collection pour les équiper.