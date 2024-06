Une fuite de Valorant révèle un possible nouveau mode de jeu avec des bots

Des mineurs de données de Valorant ont découvert une ligne de code intitulée « Bot Match » avec la sortie de l’Épisode 9, suggérant un potentiel nouveau mode de match contre des bots.

Valorant a fait beaucoup de progrès pour étendre sa portée, notamment avec la sortie récente de la bêta console qui apportera le jeu FPS sur deux nouvelles plateformes. Mais maintenant que l’engouement pour la bêta console s’est calmé, une nouvelle fuite est apparue, et cette fois-ci, elle concerne le concept d’un nouveau mode de jeu potentiel.

Cette découverte potentielle est alimentée par une certaine carte de joueur intitulée « Bot means business », qui était présente dans le passe de combat de l’Épisode 9, sorti le 26 juin en tant que carte de joueur régulière et dorée en épilogue. Le passe de combat a déjà dévoilé de nouveaux éléments, tels que l’Agent 26, qui a été teasé via deux autres cartes de joueur.

Actuellement, une sorte de mode bots existe déjà dans Valorant via la zone d’entraînement “The Range”. Ici, les joueurs peuvent tester des Agents, des armes et des stratégies. “The Range” inclut également des zones où les joueurs peuvent s’entraîner à reprendre un site et à planter la bombe, le tout avec des bots pouvant être réglés à différents niveaux de difficulté.

De plus, Valorant a ajouté une autre façon de jouer contre des bots sur console. Les joueurs qui terminent le cours de formation jouent ensuite un court match contre des bots, similaire à ce qui est proposé dans “The Range”.

Cependant, un leaker sur X a révélé une ligne de code de la récente mise à jour de l’Épisode 9 qui fait référence deux fois à « Bot Match ». Ces lignes et l’ajout de la carte de joueur « Bot Means Business » ont conduit le leaker à spéculer sur un nouveau mode potentiel, bien qu’il soit important de noter que cela pourrait aussi être un simple espace réservé ou ne rien signifier.

Bien que rien n’ait été officiellement confirmé concernant de nouveaux modes ou des changements aux options actuelles, la possibilité d’une expansion dans ce domaine excite les joueurs et les rend impatients de plus de nouvelles officielles.

Valorant propose déjà plusieurs modes de jeu pour répondre à son audience diversifiée, y compris Intensification, Combat à mort, Vélocité, Spike Rush et Combat à mort par équipe. Ceux-ci s’ajoutent aux modes standards tels que Compétition et Non classé, ainsi qu’au nouveau mode Premier, qui permet aux joueurs d’avoir un chemin direct vers le monde des joueurs professionnels.

Certains utilisateurs dans les commentaires sur X ont plaisanté en disant que leurs coéquipiers en non classé et compétitif étaient déjà des « bots », rendant ce mode sans intérêt. Cependant, comme il ne s’agit que de fuites, il pourrait se passer un certain temps avant qu’un mode entièrement dirigé par des bots ne voie le jour, si jamais il apparaît.

