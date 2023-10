Les joueurs d’EA FC 24 accusent les développeurs de “publicité mensongère” pour les Évolutions

Les développeurs d’EA FC 24 avaient promis des Évolutions hebdomadaires, mais ils ont rapidement manqué à cet engagement moins de trois semaines après le lancement du jeu.

Les Évolutions offrent enfin une solution pour que les membres de la communauté puissent maintenir leurs joueurs favoris compétitifs dans Ultimate Team. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux cartes d’améliorer leurs statistiques de base, leur mauvais pied, leurs gestes techniques et leurs Styles de jeu. Les joueurs peuvent même apprendre de nouvelles positions, et le premier lot d’Évolutions a reçu une pluie d’éloges de la part de la communauté.

Vers les sommets (Part 1 et 2) ont rendu possible la montée en grade d’un milieu de terrain Bronze en une carte Or. Parallèlement, Rapidité en défense transforme les défenseurs centraux lents et encombrants en défenseurs rapides et dominants. Les six Évolutions présentent une belle variété et plusieurs positions pour améliorer votre équipe.

Malgré des critiques élogieuses, EA n’a pas encore introduit de nouvelle Évolution depuis qu’EA FC 24 a lancé la période d’accès anticipé de l’édition Ultimate le 22 septembre, et la patience commence à s’amenuiser.

La communauté d’EA FC 24 réclame de nouvelles Évolutions

Récemment, le joueur Zinhja a décidé d’interpeller les développeurs : “EA a littéralement dit dans leurs Pitch Notes que nous aurons de nouvelles Évolutions chaque semaine cette saison.“

Cependant, Zinhja déplore une publicité mensongère : “La dernière fois que nous avons eu une nouvelle Évolution, c’était lors de la sortie en précommande, soit il y a environ 2,5 semaines.“

Zinhja accompagne ses réclamations d’une citation des développeurs. “En plus des Évolutions ci-dessus, nous introduirons de nouvelles Évolutions chaque semaine durant la saison ‘Bienvenue au Club’. Un total de 12 Évolutions.“

Espérons alors que l’attente en vaut la peine pour davantage d’Évolutions, et EA a ajouté de l’huile sur le feu. Dans une interview exclusive avec Dexerto, le producteur senior d’EA FC 24, Garreth Reeder, explique : “Le prochain niveau qui va être incroyable alors que nous commençons à faire de plus en plus d’Évolutions est la possibilité pour les gens de prendre des joueurs Évolués et de continuer avec eux, en les intégrant dans de nouvelles Évolutions.“

Reeder ajoute qu’il y a de nouvelles Évolutions en cours, permettant aux fans de remettre les cartes qu’ils ont déjà améliorées pour un nouveau tour.

Il sera donc certainement intéressant de voir ce que les développeurs d’EA FC 24 ont dans leur manche pour la suite des événements. En tout cas, les joueurs n’attendent que ça.