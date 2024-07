Tous les rôles et focus des joueurs FC IQ d’EA FC 25

La nouvelle fonctionnalité d’EA Sports appelée FC IQ permet de personnaliser en profondeur votre équipe et les actions de vos joueurs dans EA FC 25 en utilisant des rôles et des focus très spécifiques.

FC IQ est une fonctionnalité alimentée par des données réelles recueillies lors des dernières saisons de football et une IA propriétaire. Elle est conçue pour affecter chaque match dans EA FC 25.

Les nouveaux rôles des joueurs et leurs focus particuliers aideront les utilisateurs à définir chaque petite action que leur équipe et leurs stars doivent réaliser avec ou sans ballon. Voici un aperçu de tous les rôles et focus pour vous aider à déterminer votre stratégie.

Tous les rôles et focus des joueurs FC IQ

EA SPORTS Les joueurs pourront personnaliser entièrement chaque action de leur équipe grâce à FC IQ.

Les rôles des joueurs indiquent ce qu’un joueur fait dès qu’il perd la possession du ballon, lui permettant de se déplacer et de rester utile même si le ballon est dans une autre partie du terrain. Ils seront en rotation constante avec leurs coéquipiers, toujours en fonction de ce qui se passe dans le match.

Il y a entre 3 et 5 rôles différents par poste, et chaque poste a entre 1 et 3 focus pour approfondir encore plus la personnalisation. Voici tous les rôles et focus :

Gardien (G)

Rôle Focus Gardien de but – Défense

– Équilibré Gardien libéro – Équilibré

Latéral (DD/DG)

Rôle Focus Arrière latéral – Défense

– Équilibré Latéral offensif – Équilibré Faux latéral – Défense

– Équilibré Latéral attaquant – Équilibré

– Attaque

Défenseur central (DC)

Rôle Focus Défenseur – Défense

– Équilibré Stoppeur – Équilibré Défenseur relanceur – Défense

– Construction

Milieu défensif (MDC)

Rôle Focus Milieu défensif – Défense

– En mouvement Demi-centre – Défense Milieu créateur reculé – Défense

– En mouvement

Milieu central (MC)

Rôle Focus Box-to-Box – Équilibré Milieu défensif – Défense Milieu créateur reculé – Défense Milieu créateur – Attaque

– En mouvement Demi-ailier – Équilibré

– Attaque

Milieu latéral (MD/MG)

Rôle Focus Ailier – Équilibré

– Attaque Milieu de terrain large – Défense

– Équilibré Milieu créateur large – Attaque Ailier intérieur – Équilibré

– Attaque

Milieu offensif (MOC)

Rôle Focus Milieu créateur – Équilibré

– En mouvement Attaquant de l’ombre – Attaque Demi-ailier – Équilibré

– Attaque

Ailier (AD/AG)

Rôle Focus Ailier – Équilibré

– Attaque Ailier intérieur – Équilibré

– Attaque

– En mouvement Milieu créateur large – Attaque

Buteur (BU)

Rôle Focus Avant-centre – Attaque

– Complet Renard des surfaces – Attaque Faux 9 – Construction Attaquant cible – Équilibré

– Attaque

– Large

Même si certains rôles apparaissent plusieurs fois, comme le Créateur , ils ne sont pas identiques. Ils sont appliqués à des postes différents et ont également des focus différents. Cela signifie que le Créateur en mouvement pour le MC se déplacera différemment du Créateur en mouvement pour le MOC.

Et voilà tout ce qu’il faut savoir sur les rôles et focus des joueurs FC IQ dans EA FC 25. Découvrez également l’autre nouvelle fonctionnalité RUSH, ainsi que le moyen d’obtenir un accès anticipé au jeu avec un code pour la bêta fermée du jeu.