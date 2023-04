EA SPORTS FC sera-t-il jouable en free-to-play ?

Alors qu’EA SPORTS FC se profile à l’horizon, les fans du monde entier se demandent si ce prochain jeu sera free-to-play ou non. Tout ce que nous savons pour le moment.

Si l’illustre promotion de la TOTS est sur le point de démarrer dans FIFA 23, le cycle du jeu est loin d’être terminé. Néanmoins, cela n’a pas empêché les fans du jeu de football de se tourner vers l’avenir puisqu’en 2023, EA sortira EA SPORTS FC, son nouveau jeu de football qui marquera la fin du partenariat historique entre EA et la FIFA.

Avec cette nouvelle aventure, EA cherchera certainement à rajeunir la franchise avec un nouveau jeu de simulation de football audacieux, rempli d’innovations et de modes très appréciés des fans.

Mais avec cette nouvelle direction, de nombreux fans de la franchise se demandent si EA SPORTS FC sera free-to-play.

EA SPORTS FC sera-t-il gratuit ?

Pour le moment, rien n’indique qu’EA adoptera un modèle free-to-play pour le lancement d’EA SPORTS FC.

Bien que le partenariat entre EA et la FIFA ait pris fin, cela ne devrait pas avoir d’incidence sur la disponibilité du jeu dans les magasins et en ligne. EA est un éditeur de jeux vidéo extrêmement populaire dont les jeux sportifs tels que Madden, NHL et PGA Tour n’ont jamais été gratuits.

EA SPORTS EA Sports FC marquera le début d’une nouvelle ère pour la franchise de football.

Et même si ce nouveau jeu va marquer un nouveau départ pour la franchise de simulation de football, il est fort probable qu’il adopte le même modèle d’achat que les précédents FIFA.

Alors si EA SPORTS FC ne sera probablement pas un jeu gratuit, ceux qui possèdent un abonnement EA Play actif peuvent déjà s’attendre à bénéficier de plusieurs avantages. Traditionnellement, les avantages EA Play comprennent 10 heures de jeu gratuites, qui peuvent être utilisées avant la sortie du jeu pour un accès anticipé.

En outre, les membres d’EA Play peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur les jeux. Cependant, les offres officielles pour EA SPORTS FC n’ont pas encore été confirmées.