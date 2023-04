Est-ce que EA SPORTS FC sortira sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch

EA SPORTS FC est le prochain remplaçant de la longue série FIFA d’EA. Mais est-ce que ce futur jeu sera disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch ? Tout ce que nous savons.

EA va enfin lancer sa propre série de jeux de football, puisque la société a mis fin à son partenariat de 30 ans avec la FIFA.

Et par conséquent, leur prochain jeu de foot annuel portera un nouveau nom, à savoir EA SPORTS FC et non FIFA 24.

Si ce nouveau jeu s’annonce extrêmement intéressant, de nombreux joueurs se demandent déjà s’il sera compatible avec l’ancienne génération de consoles ou s’il sera réservé à la génération actuelle.

Alors sans plus attendre, découvrez dès maintenant si EA SPORTS FC sera sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch ou non.

EA SPORTS FC sera-t-il disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch ?

Lors de l’annonce d’EA SPORTS FC, les logos de Nintendo, Sony et Microsoft étaient présents et par conséquent, nous pouvons donc confirmer que ce futur jeu sera disponible sur Nintendo Switch au moins.

Cependant, concernant la Xbox One et la PS4, rien n’a été confirmé pour le moment. EA révélera plus de détails sur son jeu en juillet et par conséquent, nous en saurons certainement davantage à ce moment-là.

En attendant, découvrez tous les nouveaux championnats, stades et licences qui ont été confirmés jusqu’à présent dans EA SPORTS FC.