EA SPORTS FC One to Watch : Prédictions de la promo OTW

Ones to Watch est une promo classique du mode Ultimate Team, et son retour est attendu dans EA SPORTS FC 24. Traditionnellement, cette première promo est censée mettre en lumière certains des plus grands transferts du mercato d’été. Découvrez alors nos prédictions des possibles joueurs OTW.

EA SPORTS FC arrive à grands pas, avec une grande révélation prévue en juillet. Bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été révélée, les développeurs ont promis que les fans peuvent s’attendre à plonger dans les fonctionnalités qu’ils ont appris à connaître et à aimer au fil des années.

Et bien sûr, cela signifie le retour du mode Ultimate Team, extrêmement apprécié des fans. Avec le retour d’Ultimate Team, les joueurs peuvent s’attendre à l’arrivée de nombreuses promos également dont l’emblématique Ones to Watch.

La promo Ones to Watch est une promotion classique du mode Ultimate Team, et bien qu’elle n’ait pas encore été confirmée pour EA SPORTS FC, nous pensons que c’est quand même le moment parfait pour jeter un œil aux plus grands transferts de ce mercato estival afin de prédire les joueurs OTW.

Qu’est-ce que Ones to Watch dans EA SPORTS FC Ultimate Team?

La promotion OTW attribue des cartes spéciales évolutives aux joueurs qui ont été transférés dans un nouveau club cet été. Ces éléments dynamiques verront leurs statistiques augmenter en fonction des performances réelles du joueur avec son club.

Chaque fois qu’un joueur OTW reçoit une carte TOTW, sa note globale et ses statistiques OTW augmenteront afin de correspondre au plus récent boost.

Si le fonctionnement reste le même que sur les précédents FIFA, les cartes Ones to Watch devraient alors recevoir un bonus supplémentaire de +1 pour avoir remporté un certain nombre de matchs après le début de la promotion.

Prédictions des joueurs Ones to Watch EA Sports FC

En attendant la confirmation de la promo Ones to Watch dans EAFC24, jetons un coup d’œil à certains des joueurs qui pourraient y figurer.

Le mercato a été mouvementé jusqu’à présent, avec des joueurs de grande renommée comme Lionel Messi et Benzema qui ont déménagé vers de nouvelles destinations. Alors que certains transferts majeurs ont déjà été confirmés, des rumeurs impliquant certaines des plus grandes stars du jeu continuent de circuler.

Voici alors nos prédictions des joueurs Ones to Watch dans EA SPORTS FC :

Joueur Transfert Statut Jude Bellingham Borussia Dortmund → Real Madrid Confirmé Lionel Messi PSG → Inter Miami Confirmé Karim Benzema Real Madrid → Al Ittihad Confirmé Youri Tielemans Leicester City → Aston Villa Confirmé Christopher Nkunku RB Leipzig → Chelsea Confirmé Alexis Mac Allister Brighton → Liverpool Confirmé Orkun Kokcu Feyenoord → Benfica Confirmé Kai Havertz Chelsea → Arsenal Confirmé Benjamin Sesko RB Salzburg → RB Leipzig Confirmé Mateo Kovacic Chelsea → Manchester City Confirmé Ruben Neves Wolves → Al Hilal Confirmé Edin Dzeko Inter Milan → Fenerbache Confirmé Houssem Aouar Lyon → AS Rome Confirmé Timothy Weah Lille → Juventus Confirmé Mason Mount Chelsea → Manchester United Confirmé Sergio Busquets FC Barcelone → Inter Miami Confirmé Raphael Guerreiro Borussia Dortmund → Bayern Munich Confirmé Dominik Szoboszlai RB Leipzig → Liverpool Confirmé Ngolo Kante Chelsea → Al Ittihad Confirmé Evan Ndicka Frankfurt → AS Rome Confirmé Ilkay Gundogan Manchester City → FC Barcelone Confirmé Marcus Thuram Gladbach → Inter Milan Confirmé Sandro Tonali AC Milan → Newcastle United Confirmé James Maddison Leicester City → Tottenham Confirmé Lucas Hernandez Bayern Munich → PSG Confirmé Declan Rice West Ham → Arsenal Rumeur Josko Gvardiol RB Leipzig → Manchester City Rumeur Kim Min-jae Naples → Bayern Munich Rumeur Christian Pulisic Chelsea → AC Milan Rumeur Jurrien Timber Ajax → Arsenal Rumeur Moises Caicedo Brighton → Chelsea Rumeur Andre Onana Inter Milan → Manchester United Rumeur Harry Kane Tottenham → Bayern Munich Rumeur Sergej Milinkovic-Savic Lazio → Al Hilal Rumeur

Nous continuerons à mettre à jour le tableau ci-dessus qui va refléter l’état des transferts avant le lancement d’EA SPORTS FC.