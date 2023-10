Cette astuce d’EA FC 24 facilite la progression de vos Évolutions

Certaines cartes Évolutions nécessitent plus de 40 matchs pour être complétées, mais heureusement, certains joueurs d’EA FC 24 ont découvert une astuce simple pour accélérer le processus.

EA FC 24 propose de nombreuses options rafraîchissantes pour améliorer la variabilité des équipes dans Ultimate Team. Dans le passé, on se retrouvait en FUT Champions avec toujours les mêmes combinaisons de cartes méta. Heureusement, les Évolutions et l’ajout des footballeuses offrent plus de choix que jamais pour composer son onze de départ.

Les Évolutions offrent l’occasion de booster les cartes préférées des fans, rendant même les cartes les plus insignifiantes viables. Par exemple, l’Évolution “Vers les sommets” transforme des joueurs Bronze en cartes Or avec des statistiques améliorées dans tous les domaines.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et récemment, EA a sorti l’Évolution “Milieu infatigable Centurions” qui coûte la bagatelle de 150 000 crédits, mais qui améliore considérablement des cartes déjà performantes. Cependant, cela prend 40 matchs pour compléter cette Évolution.

Si vous devez jouer chaque match pour accomplir les objectifs de cette Évolution, les fans ont découvert une méthode pour rendre le processus moins stressant.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Des joueurs EA FC 24 découvrent une faille dans les Évolutions

Un utilisateur Reddit a lu l’exigence de remporter 20 matchs en Clashs d’équipes ou en Rivals avec le joueur Evo actif, et s’est demandé si on pouvait faire entrer ce joueur en jeu à la 89e minute.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et il s’avère que sa prédiction était correcte puisqu’il est tout à fait possible de faire entrer le joueur Evo en jeu à la dernière minute et de toujours profiter des récompenses. Cette astuce s’avère particulièrement utile, car dans la plupart des cas, un joueur en Évolution n’est performant qu’à des niveaux plus avancés.

Il est également bon de savoir qu’il y a actuellement 10 Évolutions disponibles dans EA FC 24, et chacune est limitée dans le temps. Cette méthode devrait ainsi grandement faciliter leur réalisation avant les dates d’expiration.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si vous ne savez toujours pas quels joueurs choisir, n’hésitez pas à consulter notre guide complet des Évolutions avec les meilleurs choix pour chacune d’entre elles.