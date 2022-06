Ses abonnés TikTok payent pour l’empêcher de dormir, il récupère un petit pactole

more

Load More

“J’aime bien faire ça.” déclare Jakey Boehm à Business Insider. “Voir la page grandir autant de manière constante me donne beaucoup de joie. C’est presque comme une addiction vraiment, vous essayez juste de monter au sommet tout le temps.”

Et au total, Boehm a attiré environ 427 000 personnes avec “son live de sommeil interactif original de TikTok”.

Si vous souhaitez comprendre exactement comment cela se produit, regardez alors ce clip de Jakey Boehm qui a été vu plus de 3,4 millions de fois, dans lequel vous pouvez voir le créateur de contenu australien se faire réveiller à minuit et demi par une chanson assourdissante de Barney & Friends, tandis qu’une machine lui souffle des bulles au visage.

by Ludovic Quinson