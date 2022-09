Une infirmière licenciée parce que ses collègues regardaient son OnlyFans au travail

Une TikTokeuse a révélé qu’elle avait été renvoyée de son poste d’infirmière parce que ses collègues regardaient ses vidéos OnlyFans au travail.

Jaelyn, créatrice de contenu sur TikTok et infirmière, a révélé dans une vidéo qui est rapidement devenue virale de plus de 2,2 millions de vues qu’elle avait été renvoyée de son travail pour avoir été une “distraction” pour ses collègues.

La jeune femme de 22 ans a expliqué que sa principale source de revenus est la création de contenu sur OnlyFans, et que depuis un an et demi, elle travaille également comme infirmière pour un groupe de maisons de retraite.

Cependant, Jaelyn a révélé qu’elle a récemment été appelée dans le bureau d’une femme qu’elle n’avait jamais rencontrée auparavant, qui lui a dit qu’elle était au courant de son contenu sur la plateforme OnlyFans.

La femme en question a ensuite affirmé que les infirmiers de la maison de retraite suivaient ses réseaux sociaux et notamment OnlyFans pendant que Jaelyn se trouvait avec les patients.

“Elle a dit qu’elle ne pouvait pas accepter que cela se produise à chaque fois que je travaille et qu’elle devait donc me renvoyer“, se souvient-elle, ajoutant que la “principale raison de mon renvoi est qu’ils ont plus besoin de cet emploi que moi“.

TikTok réagit au licenciement de cette infirmière

De nombreux utilisateurs de TikTok ont exhorté Jaelyn à déposer une plainte pour licenciement abusif.

“Déposez une plainte. C’est un licenciement abusif. Vous pouvez être payé pour ça !“, a exhorté un utilisateur.

“Prenez un avocat. Vous pouvez à 100% intenter un procès pour licenciement abusif ! VOUS GAGNEREZ ! C’est illégal de vous virer pour ça !” a commenté quelqu’un d’autre.

Dans une nouvelle vidéo TikTok, Jaelyn a déclaré avoir rencontré à nouveau la femme qui l’a licenciée afin d’obtenir une explication écrite à envoyer à son avocat. Et après une longue conversation, Jaelyn estime qu’elle a été licenciée pour avoir été une distraction pour ses collègues.