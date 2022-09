L’énorme somme que la star de TikTok Khaby Lame touche pour une vidéo sponsorisée

Le créateur le plus suivi de TikTok, Khaby Lame, a révélé l’incroyable montant qu’il peut gagner auprès des marques pour une seule vidéo sur l’application.

Khaby Lame, 22 ans, a commencé à publier du contenu sur TikTok en 2020, et au cours des deux dernières années, il est devenu viral à plusieurs reprises grâce à ses réactions silencieuses à certains des conseils de vie les plus inutiles et des vidéos les plus étranges d’Internet.

En juin 2022, Khaby est même devenu le créateur le plus suivi de toute l’application, dépassant la célèbre star, Charli D’Amelio.

Khaby compte aujourd’hui près de 150 millions de followers et ce nombre ne cesse de croître à mesure que ses vidéos attirent l’attention.

Et récemment dans une interview accordée à Fortune, le manager de la star, Alessandro Riggio, a révélé que Khaby est en passe de gagner 10 millions de dollars cette année.

Grâce à sa notoriété virale, Khaby a eu l’occasion de travailler avec plusieurs grandes marques, et le montant qu’il reçoit pour certains posts sponsorisés sur TikTok est incroyable.

Selon Fortune : “Hugo Boss, une marque de mode cotée en bourse avec une capitalisation boursière de 3,7 milliards de dollars, a récemment payé Lame 450 000 dollars pour défiler lors de son défilé de la Fashion Week de Milan avec une vidéo TikTok singulière pour accompagner son passage. Un grand studio d’Hollywood a également payé Lame 750 000 dollars pour un TikTok, selon un contrat consulté par Fortune.“

Et si ces montants sont déjà très élevés, ils pourraient bien encore augmenter étant donné que sa popularité ne cesse de grandir sur la plateforme.