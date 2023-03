Diablox9 de retour sur Twitch à l’occasion de deux émissions spéciales

C’est officiel, la légende de YouTube, Diablox9 sera bien de retour en live sur Twitch à l’occasion d’une soirée spéciale organisée par Gotaga avant de répondre aux questions de la mythique émission, Zack en roue libre.

Après plusieurs rumeurs qui laissaient présager le retour de Diablox9 à l’occasion d’une soirée du lundi organisée par Gotaga, l’annonce officielle a été faite sur le live du French Monster.

Dans une vidéo remplie de nostalgie, nous pouvons tout d’abord voir le French Monster débarquer dans un lobby de Black Ops 1, avant d’être rejoint par d’anciens grands noms de Youtubeurs Call of Duty, Yann (anciennement connu sous le nom CoDJordan), WaRTeK, et bien entendu, Diablox9.

Diablox9 va faire son grand retour sur nos écrans

Si Yann et WaRTeK sont toujours présents sur YouTube et surtout sur Twitch, ce n’est cependant pas le cas de Diablox9 qui n’a plus fait d’apparition en live ou en vidéo depuis 2017.

Cette soirée avec un casting 5 étoiles s’annonce déjà emblématique puisqu’en plus de retrouver ces quatre grands noms ensemble, ces derniers vont nous faire revivre l’âge d’or de Call of Duty sur YouTube en jouant à d’anciens opus et nous pensons déjà à Black Ops 1 et MW2.

Mais en plus de cette soirée unique qui se déroulera le lundi 20 mars 2023, Diablox9 sera également présent le lendemain en live dans la célèbre émission Zack en roue libre où il retracera sa carrière et répondra sûrement aux questions sur son absence au cours de ces dernières années.

Ces apparitions surprises de Diablox9 sur Twitch pourraient-elles signer son réel retour sur nos écrans ? La réponse dans quelques jours.