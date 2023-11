Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 15 : Maki, Nanami et Naobito sont-ils morts ?

L’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a offert une scène terrible dans laquelle Jogo s’en prend violemment à Nanami, Naobito et Maki : ont-ils survécu à l’attaque meurtrière du fléau ?

L’anime Jujutsu Kaisen approche de la fin de l’arc du Drame de Shibuya, il n’est donc pas étonnant que l’histoire devienne de plus en plus intense à chaque épisode. Les fans ont été gâtés par le magnifique combat entre Toji et Dagon. Le Fantôme du clan Zenin est de retour, et son seul objectif est d’abattre le combattant le plus fort dans les parages.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est aussi l’occasion d’assister à une démonstration de puissance d’un fléau de classe S. Attristé de voir son compagnon Dagon défait par Toji, Jogo se venge en attaquant Nanami, Maki et Naobito, les brûlant sans leur laisser une seule occasion de fuir. Et même si Megumi n’avait pas été écarté du combat par Toji, il est très peu probable que les exorcistes, alors épuisés, aurient pu l’emporter face à Jogo. Alors, sont-ils morts ?

Attention : Cet article contient des spoilers du manga Jujutsu Kaisen !

Nanami, Maki et Naobito meurent-ils dans l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ?

Malgré sa nature de fléau, Jogo pleure la mort de son ami et jure de se venger. La peine est visible sur son visage alors qu’il brûle vifs les trois exorcistes. Pas de fioritures, pas de blabla : l’ennemi les enchaîne avec pour seul objectif de les éliminer pour de bon. Et si Nanami et Maki survivront à l’attaque de l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, il n’en ira pas de même pour Naobito : le chef du clan Zenin périra quelques jours plus tard.

Car ses blessures étaient mortelles, et même si sa solide constitution lui a donné du répit, il n’aura pas la résilience nécessaire pour guérir d’un tel assaut. C’est donc plus tard, au cours de l’arc de l’Exécution de Yuji, qu’il demandera à Ogi, Junichi et Naoya Zenin de lire son testament, alors que l’exorciste se tiendra aux portes de la mort.

Du côté de Nanami, la vie n’est pas rose non plus. L’exorciste a survécu, mais il a subi de graves blessures. Et il refuse de se reposer, continuant d’éliminer des humains altérés bien qu’il soit lui-même entre la vie et la mort. Et c’est en pleine lutte contre ces créatures mi-humaines mi-fléaux qu’il tombera sur Mahito.

Maki, quant à elle, gardera les séquelles de ses brûlures. D’après Yuki, la jeune fille ne doit sa survie qu’à sa force surhumaine. Mais ses cicatrices ne disparaîtront jamais, puisqu’elles ne peuvent être résorbées à l’aide du Sort inversé. Heureusement, Maki n’est pas du genre à se soucier de son apparence.

