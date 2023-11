Jujutsu Kaisen : Les 7 meilleurs exorcistes de l’anime

Jujutsu Kaisen nous a présenté jusqu’à présent plusieurs exorcistes puissants dans l’anime comme le manga, rendant difficile pour les fans de déterminer qui est véritablement le plus puissant d’entre eux. On prend le risque de répondre à cette question.

Le monde du mangaka Gege Akutami est immense et très élaboré, présentant différents types d’exorcistes et de fléaux. Il regroupe plusieurs personnages inoubliables aux capacités extrêmement uniques mais complexes, notamment en ce qui concerne les techniques innées.

Dans un univers aussi complexe, il est extrêmement difficile de comparer les personnages sur la base de leurs simples forces et capacités. Parce qu’un personnage qui peut sembler faible au début ou qui manque d’énergie occulte peut exceller dans d’autres domaines, il a été compliqué de tous les départager. Malgré tout, certains personnages sortent clairement du lot.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mei Mei

crunchyroll

Technique innée : Manipulation des Corbeaux

Même si Mei Mei est une exorciste de Classe 1 du lycée Jujutsu, elle est classée en dernier sur cette liste car elle possède une technique en apparence plus faible comparée aux autres exorcistes. Cela ne la rend pas pour autant moins puissante, car malgré une technique innée relativement frêle, elle est tout à fait capable d’infliger une raclée à ses ennemis avec ses compétences de combat. Ses corbeaux sont peu résistants, mais en les forçant à mettre leur vie en jeu comme lors de son duel avec la Vieille Dame de la Variole, elle augmente ostensiblement leur énergie occulte.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mei Mei a également été mentor du célèbre duo Suguru Geto et Gojo Satoru pendant leur temps à l’académie des exorcistes. Et même le célèbre Gojo a fait l’éloge de la force de Mei Mei, qu’il considère comme redoutable en combat rapproché.

Kento Nanami

crunchyroll

Techniques innées : La Division par Dix, Rayon noir

Nanami Kento est surtout connu pour sa réflexion et son intellect tactique. C’est également l’une des raisons pour lesquelles Satoru Gojo l’a choisi pour aider Yuji Itadori à se développer en tant qu’exorciste. De plus, les compétences de combat de Nanami lui ont permis de dominer un fléau dangereux comme Mahito. Malgré des dégâts sévères lors du combat contre le balafré, il a pu survivre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le sort inné de Nanami lui permet de créer des points faibles sur ses cibles en traçant une ligne qu’il décompose en appliquant la règle des sept-trois, et d’asséner des coups massifs jusqu’à ce qu’elles s’effondrent. Lorsque Dagon piège Nanami dans son Territoire, l’exorciste utilise cette technique pour surclasser le fléau.

Son autre secret tient dans le serment passé avec lui-même, lui permettant d’augmenter sa puissance : il répond à des horaires stricts, comme n’importe quel travailleur. Mais lorsqu’il se retrouve à faire des heures supplémentaires, sa force augmente, à défaut de sa fiche de salaire. Ce sont ses ennemis qui payent l’addition.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Naobito Zenin

crunchyroll

Techniques innées : Projection, Pluie de Pétales Épris

Comme Nanami, Naobito est également un de ces exorcistes qui utilisent leurs compétences analytiques contre leur adversaire. En termes de vitesse et de réflexes, il égale Satoru Gojo, grâce à la maîtrise exceptionnelle de sa technique innée, c’est-à-dire la technique de Projection. De plus, sa connaissance des arts martiaux en fait un adversaire redoutable lorsqu’il est imprégné de son sort.

Naobito Zenin n’a pas d’Extension de Territoire propre, mais il possède une technique anti-territoire secrète, appelée Pluie de Pétales Épris, et qui lui donne la capacité de contrer les extensions de ses adversaires.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Yuta Okkotsu

crunchyroll

Technique innée : Rika

Yuta nous a été présenté dans le long-métrage Jujutsu Kaisen 0 en tant que personnage principal. Au départ, tous les fans le prenaient pour un simple étudiant de deuxième année à l’école Jujutsu. Cependant, le préquel a révélé rapidement que le garçon était hanté par l’esprit de son amie d’enfance, Rika, dont les pouvoirs le rendent redoutable. C’est notamment l’une des raisons qui a fait de lui l’un des 4 exorcistes de classe S de l’académie.

Pendant sa période de formation, Yuta acquiert d’incroyables compétences d’escrime ainsi qu’une solide maîtrise du combat à mains nues. Un seul de ses coups suffit généralement à faire s’effondrer l’adversaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Yuki Tsukumo

crunchyroll

Technique innée : Bom-ba-ye, la Colère de l’Étoile

Yuki Tsukumo est une exorciste de classe S qui dispose d’une quantité extrême d’énergie occulte. Outre cela, elle ne dépend pas seulement de ce trait en combat, car elle est également une excellente combattante capable de dominer facilement ses adversaires dans les batailles les plus difficiles.

La technique innée de Yuki, la Colère de l’Étoile, lui donne la possibilité de s’approprier un poids qu’elle aura choisi auparavant, donnant à ses coups ou ceux de son familier Garuda une puissance écrasante.

Suguru Geto

crunchyroll

Technique innée : Manipulation des Esprits, Technique supérieure – Uzumaki

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pendant leurs années d’étudiants à l’école Jujutsu, Suguru Geto et Gojo Satoru étaient des amis proches et ont sauvé ensemble plusieurs personnes des griffes de fléaux dangereux. Grâce à sa vaste collection de fléaux, Geto était l’un des exorcistes les plus puissants en dehors de Gojo. De plus, les capacités de combat de Geto en combat rapproché font également de lui l’un des plus redoutables comparé aux autres exorcistes.

Finalement, Suguru Geto a choisi la voie de la destruction et commencé à utiliser ses pouvoirs contre tous les exorcistes de l’école Jujutsu et l’humanité dans son ensemble, devenant ainsi un antagoniste de la série.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Gojo Satoru

Gege Akutami/Shueisha

Techniques innées : Pouvoir de l’Infini, Sixième Œil, Expérience du Rayon noir

Gojo est considéré comme l’exorciste le plus puissant de sa génération, car il possède des techniques puissantes comme le Pouvoir de l’Infini ou le Sixième Œil. Sa personnalité charismatique est la première chose qui attire l’attention de tous les fans. Outre ses capacités de combat, il peut piéger quiconque avec ses paroles mielleuses. Jusqu’à présent dans la série, nous l’avons vu agir comme un bouclier infranchissable pour ses étudiants.

Satoru Gojo excelle dans le combat à mains nues et est l’exorciste le plus rapide de l’histoire de l’école de Jujutsu. En plus de cela, son Pouvoir de l’Infini lui donne la capacité de ralentir ou de restreindre les mouvements de ses adversaires chaque fois qu’ils essaient de lui porter un coup. Clairement, on est sur du top niveau, du genre qu’on ne peut quasiment jamais égaler…

L’article continue après la publicité