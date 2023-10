Jujutsu Kaisen : décryptage de tous les signes de main de l’opening de l’arc Shibuya

L’opening de la saison 2 de Jujutsu Kaisen pour l’arc du Drame de Shibuya offre des visuels exceptionnels avec une séquence entière de plusieurs signes de la main. Voici ce que signifie chacun d’entre eux.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a enfin abordé l’arc du Drame de Shibuya, et chaque épisode est toujours plus fou que le précédent, promettant une montée en intensité jusqu’à la fin qui s’annonce déjà comme tragique. Le studio MAPPA a encore étalé une démonstration de ses capacités en termes d’animation, rendant la hype des fans toujours plus forte.

L’opening, SPECIALZ interprété par King Gnu, est accompagné des visuels du studio et capture parfaitement l’essence de tout le drame qu’on trouve en ce moment dans Jujutsu Kaisen. S’il n’est pas rare que les séries animées révèlent des morceaux des événements à venir dans les génériques d’ouverture, ici ce sont surtout les signes des mains qui nous intéressent. Voici ce que signifie chacun d’eux.

L’Extension du Territoire de Sukuna : Autel Démoniaque

crunchyroll

Sukuna, le roi des fléaux, possède une extension du territoire digne de son titre. L’Autel Démoniaque crée un environnement semblable à un temple bouddhiste effrayant qui a été profané pour abriter un démon. Une eau sombre entoure le sanctuaire, et d’innombrables crânes d’animaux jonchent le sol. Tout ce qui se trouve dans le territoire et a le malheur d’émettre de l’énergie occulte se voit touché par Lacération. Et sans énergie occulte, pas d’échappatoire pour autant : c’est Dissection qui prend le relais.

L’Extension du Territoire de Mahito : Orbe d’Isolement

crunchyroll

Mahito peut générer un vaste environnement noir dans lequel sa cible apparaît avec d’énormes mains jointes en forme de fleur. Plusieurs bras sont reliés à ces mains, se saisissant mutuellement pour former un motif de filet qui entoure la victime de Mahito. Ce dernier n’a plus besoin de toucher son adversaire pour lui lancer son sort d’Altération Absolue.

L’Extension de Territoire de Dagon : Horizon de l’Immensité

crunchyroll

L’Horizon de l’Immensité est une technique infaillible qui permet automatiquement aux familiers de Dagon d’atteindre leur cible. Ils apparaissent brusquement dans le champ de vision de la cible, les rendant presque impossibles à bloquer car n’existant pas jusqu’à ce qu’ils frappent la cible, dévorant instantanément leur chair.

Sort Inné de Jogo

crunchyroll

L’extension de territoire de Jogo n’est pas incluse dans la séquence des signes de la main de l’opening de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. L’impact de cette technique n’est en effet pas adapté à des combats dans le métro ou en ville. Jogo affronte donc ses adversaires uniquement ses techniques maudites. Son sort inné lui permet de produire des flammes maudites hautement concentrées.

Sort Inné de Choso : Sang perforant

crunchyroll

Choso est un des Foetus des Neuf Phases, profitant de la Manipulation des Hématies du clan Kamo, l’une des trois grandes familles de Jujutsu Kaisen. Il est classé S et est exceptionnellement puissant, même selon les normes des fléaux. Il frappe ses mains l’une contre l’autre et tire du sang depuis ses doigts après avoir comprimé et condensé leur sang à leur extrême limite avec la Contraction. Le sang peut alors fuser à la vitesse du son et trancher quiconque est touché, ce qui donnera d’ailleurs lié à un combat d’anthologie contre Yuji dans l’épisode 13 de la saison 2.

Technique Innée d’Aoi Todo : Boogie Woogie

crunchyroll

Issu d’un milieu non-exorciste, Aoi n’a pas de capacité tape-à-l’œil. Mais il a toujours été plus fort que la plupart des personnes de son entourage et a été personnellement formé par Yuki Tsukumo, une exorciste de rang S. Ainsi, Aoi est facilement devenu l’un des exorcistes les plus puissants de la série. Sa technique, Boogie Woogie, est déclenchée en claquant des mains, comme le montre la séquence des signes de la main de l’ouverture de l’arc du Drame de Shibuya de Jujutsu Kaisen. Elle lui permet de changer l’orientation de tout ce qui contient ne serait-ce qu’une infime quantité d’énergie occulte. Lors du combat contre Hanami, Aoi démontre que grâce à sa créativité et son intelligence, il peut exploiter au maximum cette technique d’apparence simple et la rendre redoutable.

Le familier le plus puissant de Megumi : Makora, le Général Céleste Impie

crunchyroll

Megumi a essayé d’invoquer ce familier plusieurs fois dans la saison 1, mais s’arrête toujours au dernier moment, conscient des risques. Makora est l’atout du Clan Zenin, mais aucun exorciste dans l’histoire n’a jamais vraiment réussi à le dompter, pas même Megumi. Il a la capacité de s’adapter à tous les phénomènes grâce à sa roue, ce qui en fait une force avec laquelle il faut compter.

Extension de Territoire de Satoru Gojo : Sphère de l’espace infini

crunchyroll

Il n’est pas l’exorciste le plus puissant de son époque pour rien : Gojo possède l’Extension de Territoire la plus dévastatrice au monde. Le visuel inclut ses yeux bleus, car il les les découvre au moment d’utiliser cette capacité. Utilisateur et cibles se retrouvent catapultés dans l’Infini, un espace immense rempli d’une connaissance sans limites. L’information brute s’infiltre sans fin dans la conscience de la cible, l’empêchant de bouger et la submergeant au point de la détruire. Cet effet n’a aucun impact sur Gojo ou toute personne avec laquelle il est en contact.