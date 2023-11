Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 15 : date de sortie, images et spoilers

Jujutsu Kaisen s’apprête à livrer son épisode le plus choquant à ce jour. Date et heure de diffusion, images et intrigue, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 15 de la saison 2.

Après avoir dévoilé la forme mature du fléau Dagon et ses techniques terrifiantes, Jujutsu Kaisen n’a pas fini de se montrer dur envers ses personnages. Naobito, Megumi, Maki et Nanami ont tenté le tout pour le tout dans l’épisode 14, cherchant à franchir la barrière du Territoire du fléau pour s’enfuir, mais ils en ont été empêchés par l’arrivée fracassante d’un autre personnage : Toji Fushiguro.

Le père de Megumi va-t-il s’en prendre à Dagon, ou plutôt coller à sa sinistre réputation et chercher à tuer les exorcistes ? Qu’en est-il de Mei Mei, qui avait réussi à abattre le fléau le plus puissant de Kenjaku et se retrouvait alors face au grand méchant du Drame de Shibuya ? Reverra-t-on Yuji ? Date de sortie, images en avant-première et spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

L’épisode 15 sera diffusé le 2 novembre sur Crunchyroll. En France, il sera disponible dès 19h sur la plateforme de streaming.

Images en avant-première et spoilers de l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

“Toutes les images en avant-premières de l’épisode 39, comprenant Toji, Sukuna, Nanako et Mimiko avec Geto“

L’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen débutera sur l’entrée de Toji Fushiguro dans le Territoire de Dagon. Mais le Tueur d’Exorcistes revenu à la vie agira d’abord purement par instinct, après avoir été ramené pour devenir une simple marionnette de carnage et cherchant à éliminer l’adversaire le plus puissant de la zone. En l’occurrence, il s’agira de Dagon. Toji s’appropriera l’objet maudit de Maki et commencera à affronter le fléau avec.

Personne, à part Naobito, ne parvient à reconnaître Toji, pas même Megumi. Quand Maki l’interroge Naobito sur l’identité du nouveau-venu, le vieil homme se contente de dire que c’est un “fantôme“. Ils assistent tous impuissants à la destruction du puissant fléau sous les coups de Toji. Dagon tente de s’échapper de la portée d’attaque de Toji en lévitant, mais Naobito le ramène rapidement au sol, permettant au passage à Toji de terrasser leur ennemi commun.

Après la fin du Territoire, Toji emmène Megumi tandis que Jogo arrive sur les lieux et incinère Nanami, Maki et Naobito. Jogo détecte rapidement un doigt de Sukuna et voit les jumelles le donner à manger à Yuji. Yuji possédait déjà la puissance de cinq doigts, mais elles lui en donnent dix de plus. Sukuna se réveille instantanément, ce qui marquera le début de l’horrible Drame de Shibuya.

Rendez-vous donc le 2 novembre pour l’épisode 15, en espérant que, cette fois, les animateurs ne se retrouvent pas dans le viseur des fans déçus par les images.

