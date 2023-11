Jujutsu Kaisen : combien de doigts de Sukuna Yuji a-t-il mangé dans l’anime ?

L’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a pris les fans au dépourvu, alors que le fléau Jogo a fait ingérer un nombre stupéfiant de doigts de Sukuna à Yuji.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen met actuellement en vedette l’arc préféré des fans, le Drame de Shibuya. Et l’épisode 15 confirme que l’anime se dirige peu à peu vers sa plus grande tragédie alors que le roi des fléaux s’éveille.

Pour des raisons inconnues, Yuji reste le seul capable de contenir Sukuna. Kenjaku considère d’ailleurs que même s’il consomme tous les doigts, il pourra encore contrôler son corps sans trop de souci. Malgré tout, cette maîtrise a un point faible, une faille dont Jogo décide de profiter. Yuji ne peut en effet maintenir le contrôle de lui-même qu’à condition de consommer les doigts un par un, en prenant le temps de les absorber.

S’il devait consommer plusieurs doigts d’un coup, alors il serait dépassé et Sukuna prendrait le dessus, même pour une courte période. Et c’est justement ce qui arrive dans l’épisode 15 de la saison 2. Combien de reliques maudites Yuji a-t-il avalées jusqu’ici dans l’anime ?

Le nombre total de doigts de Sukuna que Yuji a mangés dans l’anime Jujutsu Kaisen

Après l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Yuji a consommé un total de 15 doigts de Sukuna dans l’anime. Le protagoniste avait avalé le premier doigt en essayant de sauver Megumi au tout début de la série, marquant le commencement d’une cohabitation avec Sukuna. Le deuxième lui avait été donné par Gojo pour tester ses capacités en tant que réceptacle.

Quant au troisième, Sukuna l’a extrait d’un fléau et l’a consommé lui-même. Megumi a ensuite confié le quatrième à Yuji pour qu’il le garde en sécurité, mais Sukuna a créé une bouche sur la main du héros, dévorant le doigt sans difficulté. Dans l’épisode 15, Mimiko et Nanako ont fait ingérer une cinquième relique à Yuji. Enfin, Jogo débarque avec son stock conséquent et lui en fait avaler 10 d’un coup, faisant monter le compteur à 15.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du manga Jujutsu Kaisen !

Les conséquences terribles du festin de doigts dans l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Ainsi, Yuji a consommé quinze doigts et acquis une puissance énorme. Mais le prix à payer sera terrible : incapable d’assimiler toutes ces parties de Sukuna d’un coup, il perdra le contrôle de son corps pendant environ 30 minutes. Ce qui est largement suffisant pour que le roi des fléaux mette Shibuya sens dessus dessous. Mimiko et Nanako ne seront pas ses seules victimes : d’autres viendront encore, autant dans le rang des fléaux que chez les exorcistes, et on ne compte plus les civils qui subiront ses sautes d’humeur.

Après un tel massacre, Yuji ne se remettra pas du poids de sa culpabilité. Le Drame de Shibuya marquera le héros et ses actions futures, le forçant à se racheter d’un crime que seul son corps a commis sous les ordres de Sukuna.

