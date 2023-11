Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 16 : date de sortie et spoilers

Le roi des fléaux ayant enfin fait son apparition dans l’arc du Drame de Shibuya, quel sort attend les exorcistes ? Date et heure de sortie, spoilers : on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 16 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen nous a livré une série d’événements stupéfiants dans l’épisode 15 de sa saison 2, et la suite promet des moments encore plus intenses – et tragiques. Sukuna est apparu, prenant le contrôle du corps de Yuji tout en exécutant ses premières victimes, et il ne s’arrêtera pas là.

Mais le roi des fléaux n’est pas le seul danger pour nos héros : il faut aussi compter sur les retrouvailles père-fils entre Megumi, apprenti exorciste, et Toji… le Tueur d’Exorcistes. Il semble que les deux ne parviennent pas à se reconnaître, et Megumi a été isolé par le fantôme de son père dans le but de se battre à nouveau. Car après avoir tué Dagon, il y a de grandes chances pour que la personne la plus puissante aux yeux de Toji soit Megumi.

La suite de la saison 2 va faire mal, entre un Sukuna libre de ses mouvements, un Jogo qui fait des barbecues avec nos héros, Toji en roue libre et un Kenjaku qui ne devrait pas tarder à revenir à l’écran : après tout, l’arc ne s’appelle pas Drame de Shibuya pour rien.

L’épisode 16 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sera diffusé le 9 novembre sur la plateforme de streaming de Crunchyroll, à 19h.

Aperçu et spoilers de l’épisode 16 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Parce que le studio MAPPA adapte le manga de Gege Akutami de manière à ce que les aventures des exorcistes rendent bien en format anime, il reste une chance pour que les chapitres ne soient pas montrés dans le même ordre. Néanmoins, il y a fort à parier pour que l’épisode 16 nous montre avant tout le combat entre Megumi et son père, Toji, ressuscité en une marionnette ne cherchant qu’à se battre contre des adversaires puissants.

Le combat n’est pas fait pour durer : il se termine même rapidement, alors que Toji reconnaît enfin son fils. Un flashback montrera aux spectateurs les conditions de son abandon, alors qu’il le vend au Clan Zenin. Incapable de s’occuper de l’enfant car trop jeune à l’époque, Toji pense que le clan saura donner sa chance à Megumi, héritier de la Technique des Dix Ombres.

En le reconnaissant, Toji demandera son nom de famille à Megumi et se sentira soulagé en découvrant qu’il reste un Fushiguro avant d’être un Zenin, signe que Gojo a tenu sa promesse. Le Tueur d’Exorcistes finira par se poignarder lui-même à la tête, refusant de mettre la vie de son fils en danger en cas de nouvelle perte de contrôle.

Les spectateurs verront également Kusakaba et Panda tomber sur d’autres maîtres des fléaux. Ils assisteront tous au combat incroyable entre Jogo et Sukuna. Ce dernier utilisera sa technique de feu emblématique pour mettre un terme à la vie du fléau, non sans avoir auparavant reconnu sa force.