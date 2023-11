Jujutsu Kaisen : c’est quoi, l’héritage de Satoru Gojo ?

En tant qu’exorciste le plus puissant de l’ère moderne dans Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo a laissé sa marque dans son sillage. Voici tout ce qu’il faut savoir sur son héritage, et ce qu’il signifie. Attention, spoilers !

Il était le chouchou des fans, mais a fini par passer l’arme à gauche dans un chapitre sanglant et émouvant : Satoru Gojo, l’exorciste le plus puissant de sa génération dans Jujutsu Kaisen n’est pas parti sans rien laisser derrière lui. Non, on ne parle pas du traumatisme et des flots de larmes des fans, qui attendaient son affrontement contre Sukuna avec espoir et impatience pour finalement se heurter à la dure réalité imaginée par l’auteur Gege Akutami.

Après la phase de deuil dans lequel le mangaka a réussi à plonger ses lecteurs, mécontents de voir que leur personnage préféré avait été tué hors-champ, il a fallu passer à autre chose. Alors que le roi des fléaux n’en a pas terminé avec les exorcistes, le manga se concentre essentiellement sur Kenjaku et son plan diabolique. Pourtant, l’avenir de la société Jujutsu n’est pas si sombre, car face à ces deux adversaires surpuissants, il reste l’héritage de Gojo Satoru. Mais de quoi est-il question, au juste ?

Quel est l’héritage de Gojo dans Jujutsu Kaisen ?

L’héritage indéniable de Gojo réside dans les élèves qu’il a formés et transformés en des exorcistes forts et compétents. Le personnage a toujours pris à cœur son rôle d’éducateur, et rien ne pouvait le rendre plus heureux que de voir ses chers apprentis s’épanouir.

Gojo Satoru était certes considéré comme l’être vivant le plus puissant à son époque, mais il était aussi très solitaire. Parce qu’il n’y a pas beaucoup de place au sommet, il a beaucoup dépendu émotionnellement de Geto : d’où un sentiment de trahison décuplé quand son camarade de jeunesse a changé de voie et d’ambition. Après la disparition de l’ancien exorciste, Gojo s’est concentré sur l’éducation de la prochaine génération. Son objectif : réformer la société Jujutsu en aidant les nouveaux-venus à s’épanouir sans dépendre du sang et des grands clans.

Et ses efforts ont manifestement porté leurs fruits. On peut notamment citer l’exemple de l’arc du Drame de Shibuya, durant lequel ses élèves ont tout donné pour protéger leur monde de l’effondrement, y compris quand les adultes avaient failli à la tâche. Aucun de ses étudiants n’a pris la fuite, même lorsque l’opportunité de le faire leur était offerte, confirmant la confiance que Gojo avait placée en eux pour le futur des exorcistes.

Le porteur du Sixième Œil a également mentionné Yuta, Hakari et Yuji comme capables de le surpasser à long terme. Et la double page en couleur du chapitre 240 de Jujutsu Kaisen a présenté les quatre exorcistes les plus forts du moment : Yuta, Hakari, Maki et Yuji. Le texte dans la version originale correspond à ce que Gojo a décrit comme son rêve au chapitre 11, lorsqu’il a parlé de sa raison d’être enseignant.

L’héritage de Gojo, ce sont donc non seulement ses élèves, mais aussi la nouvelle génération des exorcistes qu’il a réussi à tirer vers le haut. Une nouvelle génération qui fera tout pour suivre ses traces et accomplir son objectif, même s’il faut pour cela que le regretté chouchou des fans soit un jour surpassé en terme de puissance.

