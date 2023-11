Déception des joueurs pour un Uber Unique de Diablo 4

Les joueurs de Diablo 4 sont mécontents de l’un des Uber Uniques les plus rares du jeu, car beaucoup estiment que l’objet est assez « décevant » par rapport aux autres.

La Saison 2 de Diablo 4 bat son plein et les développeurs ne cessent de sortir de nouveaux contenus et correctifs pour la saison en cours. Blizzard a résolu plusieurs problèmes avec les Vagues Infernales et l’Acier Vivant dans la saison 2, mais certains joueurs ne sont toujours pas satisfaits de certains objets du jeu.

Les Uber Uniques sont les objets les plus rares de Diablo 4 et sont souvent considérés comme les plus puissants en raison de leurs statistiques. Cependant, certains joueurs sont convaincus que l’un d’entre eux n’est pas aussi bon que les autres.

L’utilisateur Reddit u/ZaWarudo911 a affirmé que le Visage d’Andarielle, l’un des plus rares Uber Uniques, était « décevant » après l’avoir obtenu, ajoutant que le Shako était bien meilleur que le Visage d’Andarielle.

D’autres joueurs dans le fil de discussion semblaient être d’accord avec l’OP, certains affirmant qu’ils ne pouvaient même pas « remarquer le mécanisme de vol de vie » du Visage d’Andarielle. Il possède un taux de vol de vie de +X%, mais les joueurs ont affirmé qu’il semblait sous-puissant par rapport à d’autres Uber Uniques comme le Shako.

« Parce que le vol de vie vampirique est bien meilleur, le Visage d’Andy [Andarielle] paraît super faible », a déclaré un joueur déçu. D’autres estiment que les développeurs « doivent ajouter plus d’Uber Uniques » au jeu pour équilibrer ces inconvénients.

D’autres estiment que les développeurs ont mal traité le Visage d’Andarielle avec le vol de vie dans le jeu. « Andy a besoin d’un renforcement » ont réclamé d’autres qui pensent que l’Uber Unique n’est pas aussi puissant que les autres.

Blizzard n’a pas encore réagi à ce problème, mais les joueurs espèrent que leur Visage d’Andarielme durement gagné recevra bientôt un renforcement dans Diablo 4.

