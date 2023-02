Diablox9 pourrait revenir le temps d’un live spécial avec Gotaga

Et si la légende de YouTube, Diablox9 était sur le point de faire son grand retour sur nos écrans à l’occasion d’un live en compagnie de Gotaga. C’est en tout cas ce que laisse entendre un récent teaser cachant un message crypté.

Si le début de l’année 2023 a été plutôt calme sur Twitch pour Gotaga et à juste titre en raison de la naissance de son premier enfant, le French Monster a récemment annoncé le retour des mythiques soirées du lundi en compagnie de son fidèle acolyte Doigby à partir du 6 février.

Et par le biais d’une bande-annonce comportant de nombreux éléments semblant annoncer les présences à venir de nombreux invités tels que Bigflo et Oli, ChowH1, Michou ou encore Zack Nani, une simple ligne de code apparaissant sur un écran comportant deux lettres et cinq chiffres a attiré l’attention de tous les fans.

Cette ligne de code qui est “DX92003” a rapidement attisé les premières suppositions des fans suggérant qu’un live spécial en compagnie de l’emblématique Youtubeur Diablox9 semble prévu pour le 20 mars 2023.

Et surprise, cette date correspond à un lundi. Plutôt étrange comme coïncidence, n’est-ce pas ?

Si le nom de Diablox9 est pour beaucoup encore celui d’une véritable légende de YouTube durant les années 2010, ce dernier n’a plus fait d’apparition en live ou en vidéo depuis 2017.

L’organisation d’un tel live entre Gotaga et Diablox9 date d’un bon moment maintenant puisqu’il figurait dans l’un de ses donations goals du ZEvent 2021 pour le montant de 60 000€ récoltés.

De plus, en mars dernier durant une émission OpenWorld en compagnie de Seb et Sofyan, Gotaga confirmait qu’une émission du lundi avec l’ancien Youtubeur était bel et bien prévue et qu’il était en contact avec lui.

Le retour de Diablox9 sur nos écrans semble donc se préciser de plus en plus, et nous avons également hâte de connaître quelle sera la quatrième personne présente durant cette émission. Pour faire écho au donation goal de Gotaga durant le ZEvent, les noms de Digidix et BeastMode étaient également présents aux côtés de celui de Diablox9.

Pourrons-nous alors assister au retour d’un autre Youtubeur emblématique en plus de celui de Diablox9 ? L’avenir nous le dira.