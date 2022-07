Un streamer de Warzone assure ses mains pour une somme colossale

more

Load More

Lors de la souscription d’une assurance, des éléments tels que les revenus et les biens sont pris en compte, ce qui donne une bonne idée de ce que Swagg gagne, ou plutôt de ce qu’il perdrait s’il devenait incapable d’utiliser ses mains.

Lorsque Martyn, choqué, a déclaré qu’il était “malade” qu’il ait fait assurer ses mains, il a poursuivi en demandant combien d’argent Swagg recevrait s’il “se détruisait la main”. Swagg a répondu qu’il avait souscrit une assurance il y a quelques années et qu’il toucherait environ 7 millions de dollars.

Lors de son apparition sur le podcast Raw Talk de Bradley Martyn, Swagg a parlé de sa carrière et de la façon dont il est devenu l’un des meilleurs joueurs de Warzone, avant de glisser que ses mains sont assurées pour un montant énorme de 7 millions de dollars.

Il gagne bien évidemment beaucoup d’argent en étant l’un des meilleurs joueurs de Call of Duty au monde, et a donc décidé de s’assurer… les mains.

Cela dit, il est aussi un excellent joueur de Warzone, et c’est grâce à tout cela qu’il est devenu une superstar du jeu vidéo.

Swagg est souvent classé dans la catégorie des créateurs de contenu plutôt que dans celle des “pros”, car il a passé la majeure partie de la dernière décennie à créer sur Youtube et Twitch.

Le streamer de Call of Duty Kris ‘Swagg’ Lamberson a révélé que ses mains sont assurées pour un montant énorme. En effet en tant que l’un des créateurs de contenu les plus importants sur Warzone elles sont sont “outil de travail”.

by Martin Thibaut