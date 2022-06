Warzone : CHOWH1 se régale avec la classe Marco 5 d’Aydan sur Fortune’s Keep

more

Au final, il termine sa partie avec un total de 22 éliminations sur Fortune’s Keep, la nouvelle carte de Warzone Pacific apparue dans la Saison 4. Nous vous conseillons d’essayer cette classe avec la Marco 5, cette nouvelle mitraillette surpuissante qui devrait dominer la méta dans les semaines à venir !

Avec la Saison 4 qui est arrivée il y a quelques jours sur Call of Duty: Warzone Pacific contenant deux nouvelles armes dont la mitraillette Marco 5, il n’a pas hésité à copier la classe d’ Aydan avec cette dernière arme pour faire un énorme carnage sur la nouvelle carte Fortune’s Keep.

Les meilleurs s’inspirent des meilleurs et ce n’est pas nouveau. Vainqueur des World Series of Warzone (Europe), CHOWH1 ne manque pas de prendre exemple sur les meilleurs joueurs américains en testant certaines de leurs classes personnalisées qui sortent de nulle part.

CHOWH1 a testé la classe personnalisée d’un des meilleurs joueurs du monde de Warzone avec la nouvelle mitraillette Marco 5 et il s’est fait plaisir.

by Gaston Cuny