SkyRRoZ s’exprime sur les WSOW et le ban de ChowH1 : “C’est une énorme discrimination”

L’édition 2023 des World Series of Warzone fait décidément couler énormément d’encre, puisque après le bannissement de ChowH1 en tant que capitaine, SkyRRoZ s’est exprimé sur sa possible participation au tournoi.

Figure emblématique de Call of Duty depuis de nombreuses années maintenant, SkyRRoZ a récemment pris la parole afin de parler du cas de ChowH1 qui a été banni en tant que capitaine des World Series of Warzone ainsi que sur son cas personnel vis-à-vis de cette compétition qui est assez particulier et inédit.

Dans une vidéo YouTube partagée en deux parties, SkyRRoZ s’est d’abord exprimé sur la décision d’Activision de retirer le rôle de capitaine à ChowH1 pour des propos insultants visant la société et le trailer des WSOW.

“En termes de chiffres, Chow, c’est un streamer top 3 mondial, en tout cas sur Twitch… Il a gagné le premier WSOW Yolo Solo, c’est pas rien, c’est pas personne. Et parce qu’il aurait insulté Activision, ils ont décidé de ne pas l’inviter, je trouve ça mesquin.” déclare SkyRRoZ qui avoue ne pas comprendre comment une telle décision a pu être prise alors que ChowH1 figure parmi les streamers qui font le plus d’audience dans le monde sur le Battle Royale, alors que le jeu est de plus en plus délaissé.

Il a ensuite ajouté qu’il ne comprenait pas pourquoi Activision avait décidé de bannir ChowH1 en tant que capitaine pour quelques insultes, alors que la grande majorité des streamers l’a déjà fait, sans recevoir une sanction aussi sévère.

Twitter : FRSkyRRoZ SkyRRoZ a déjà participé à la première édition des WSOW en tant que capitaine.

Il termine ensuite sur ce sujet en précisant qu’Activision ne s’intéresse absolument pas aux créateurs de contenu, du moins en ce qui concerne les points négatifs ciblés par ces derniers pour améliorer le jeu.

SkyRRoZ prend notamment comme exemple une réunion privée entre plusieurs streamers et Activision durant laquelle l’entreprise avait annoncé de nombreux changements positifs et réclamés par les joueurs et créateurs en ce qui concerne les mouvements, les armes et bien d’autres choses encore pour la saison 3.

Cependant, lors de la sortie de cette nouvelle saison, aucune de ces choses n’a finalement vu le jour sur le Battle Royale, au plus grand désarroi des créateurs de contenu conviés à cette réunion.

Mais après s’être exprimé sur le cas de Chow et son incompréhension sur certains choix d’Activision, SkyRRoZ est ensuite venu sur son cas personnel par rapport à cette compétition.

Le Mexique, retiré des WSOW : “C’est une énorme discrimination”

Après avoir demandé à Activision s’il pouvait avoir une invitation en tant que capitaine pour les WSOW comme c’était déjà le cas lors de la première édition de la compétition, SkyRRoZ a reçu une réponse pour le moins étonnante.

“La géographie a pris un coup par Activision… Quand tu regardes leur tournoi, il y a écrit Amérique du Nord, mais c’est uniquement États-Unis et Canada alors que le Mexique fait partie de l’Amérique du Nord.

Quand j’ai vu ça, honnêtement je l’ai super mal pris parce que j’habite au Mexique, et je sais où j’habite. Je vois ça comme une putain de discrimination. Il n’y a aucune raison qui justifie de retirer le Mexique de l’Amérique du Nord, sinon tu n’appelles pas ça un tournoi d’Amérique du Nord.” explique SkyRRoZ.

Il révèle ensuite qu’une autre chose qui a pu jouer en sa défaveur est son récent retrait du jeu en raison de sa déception vis-à-vis de la saison 3 mais il explique ensuite que cette compétition était pour lui le moyen de renouer son envie de jouer au jeu, afin d’avoir un but précis.

Pour conclure, SkyRRoZ explique être fortement par Activision et Warzone 2 et MW2 dans son ensemble et révèle que son contenu va maintenant se concentrer sur d’autres jeux dans lesquels il prend beaucoup plus de plaisir.