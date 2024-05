Fosse aux Artifices de la Saison 4 de Diablo 4 : comment y entrer, récompenses…

La Fosse aux Artifices ( ou Artificer’s Pit en VO) de Diablo 4 est une toute nouvelle activité end-game introduite avec la mise à jour de la Saison 4 de Diablo 4. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet, y compris comment y entrer et les récompenses à obtenir.

Diablo 4 a subi une refonte massive en termes de contenu et de mécaniques avec la mise à jour de la Saison 4. Cette saison, en plus de battre les Uber Bosses comme Andarielle, vous pourrez également participer à la Fosse aux Artifices, une activité end-game qui offre d’importantes récompenses.

Alors, en quoi consiste exactement cette activité et comment y accéder ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la Fosse aux Artifices dans la Saison 4 de Diablo 4.

Qu’est-ce que la Fosse aux Artifices dans Diablo 4 ?

La Fosse aux Artifices est une nouvelle activité de donjon dans Diablo 4 où les joueurs doivent passer des niveaux et battre des boss pour progresser. Le tout dans un temps imparti.

L’objectif de cette activité est simple : vous devez entrer et tuer un maximum de monstres dans chaque niveau. Plus vous passez de niveaux, plus les récompenses sont élevées.

Si vous mourez dans la Fosse aux Artifices dans Diablo 4, vous serez téléporté hors de l’activité.

Blizzard Entertainment Vous pouvez choisir le niveau dans lequel vous souhaitez jouer dans la Fosse.

Lorsque vous êtes dans la fosse, vous disposez de 10 minutes pour tuer le plus d’ennemis possible. Si vous parvenez à atteindre le seuil d’éliminations requis, vous ouvrirez un portail vers le combat de boss. Tuez le boss avant que le temps ne soit écoulé pour gagner des matériaux d’amélioration et débloquer le prochain palier de la Fosse.

Si vous parvenez à tuer le boss avec du temps restant, l’avantage augmente. Avec quatre à six minutes restantes, vous sautez un niveau et débloquez un niveau supplémentaire de la Fosse. Tuer le boss avec six minutes ou plus restantes vous accorde deux paliers supplémentaires.

À mesure que vous progressez dans les différents niveaux, vous rencontrerez différents boss, dont la plupart que vous avez déjà affrontés dans différents donjons et activités secondaires de Diablo 4.

Comment entrer dans la Fosse aux Artifices dans Diablo 4

Pour accéder à la Fosse aux Artifices dans Diablo 4, vous devrez utiliser trois Éclats runiques à l’Obélisque de Cerrigar. Vous obtiendrez le premier éclat lorsque de votre premier Donjon du Cauchemar de niveau 46 en niveau de monde 4.

Après avoir collecté votre premier Éclat runique, vous commencerez à en recevoir de différentes activités, telles que les Boss de mondiaux, les évènements de légion et les butins de murmures.

Chaque fois que vous souhaitez entrer dans la Fosse aux Artifices, vous devrez dépenser trois Éclats runiques que vous pouvez collecter lors des activités mentionnées ci-dessus.

Vous pouvez entrer dans la Fosse par groupe de quatre joueurs maximum, le joueur qui dépense les Éclats runiques pour ouvrir la Fosse obtiendra la plus grosse part des matériaux.

Récompenses de la Fosse aux Artifices dans Diablo 4

Les récompenses que vous obtenez de la Fosse aux Artifices dans Diablo 4 peuvent être utilisées pour améliorer vos armes et équipements. Ces récompenses tombent à différents niveaux de la Fosse, et sont les suivantes :

OBJET NIVEAU UTILISÉ POUR RARETÉ Obducite 0-29 Niveaux de Perfectionnement de +1 à +4 Magique Lingolithe 30-59 Niveaux de Perfectionnement de +5 à +8 Rare Inferrite 60 et plus Niveaux de Perfectionnement de +9 à +12 Légendaire

Voilà tout ce que vous devez savoir sur la Fosse aux Artifices dans Diablo 4. Pour plus d’informations sur le jeu, n’hésitez pas à consulter la rubrique Diablo 4 de notre site.