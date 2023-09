Cyberpunk 2077 : qui est Rosalind Myers dans Phantom Liberty ?

Le DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, a introduit un personnage qui sera très présent dans la campagne nommé Rosalind Myers, communément appelée Présidente Myers. Alors que vous allez devoir passer beaucoup de temps avec elle, voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Avec la sortie de Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 a eu droit à sa première extension payante, introduisant une pléthore de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus ainsi que de multiples ajustements. En plus du nouveau district, des nouvelles quêtes et des nouveaux personnages inclus dans Phantom Liberty, les joueurs peuvent débloquer de nouveaux succès et trophées.

L’un de ces nouveaux personnages notables, Rosalind Myers, joue un rôle crucial dans l’intrigue du jeu et elle va passer beaucoup de temps avec vous.

Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface concernant Rosalind Myers, alias la Présidente Myers, dans Phantom Liberty.

L’histoire de Rosalind Myers dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

CD Projekt Red

Rosalind Myers est une ancienne marine et elle en est actuellement à son troisième mandat en tant que Présidente des Nouveaux États-Unis d’Amérique (NUSA) dans Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty. Elle était également l’ancienne PDG de Militech.

Dans l’intrigue de Phantom Liberty, la Présidente Myers et Song So Mi, alias Songbird, sont à bord d’un vaisseau spatial qui finit par s’écraser dans Dogtown. Après avoir été sauvée, elle va jouer un rôle crucial dans les dernières parties de la campagne en vous aidant à trouver et à sauver Songbird.

Bien que le rôle de la Présidente Myers ne soit pas aussi important que celui de Solomon Reed et de Songbird, vous aurez l’occasion d’interagir avec elle à plusieurs reprises au cours des quêtes.