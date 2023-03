Peut-on jouer à Counter-Strike 2 sur console ? Sortira-t-il sur PS5 et Xbox Series X ?

Counter-Strike 2 est maintenant une réalité, et les joueurs PC se précipitent actuellement en masse pour découvrir la version bêta du jeu. Mais les joueurs sur console peuvent-ils en faire autant ? Voici ce que nous savons.

Après des semaines de fuites et de rapports très médiatisés, Counter-Strike 2 est enfin disponible (enfin la version bêta).

Cette nouvelle version du jeu de tir emblématique de Valve apporte des changements cruciaux au niveau du gameplay, des améliorations du système et, bien sûr, des améliorations visuelles pour le plus grand plaisir des fans.

Si certains joueurs ont eu la chance d’être invités pour jouer à la bêta de CS2, cet accès est totalement aléatoire, et par conséquent, un certain nombre de personnalités populaires et de joueurs professionnels n’ont même pas pu profiter de l’accès anticipé.

Mais qu’en est-il des joueurs sur console ? Si certains jeux Counter-Strike dont le premier CSGO ont déjà été jouables sur console, que pouvons-nous attendre de cette nouvelle version ? Voici ce que nous savons sur CS2 sur console.

Peut-on jouer à Counter-Strike 2 sur console ?

Pour l’instant, il n’est pas possible de jouer à Counter-Strike 2 sur console. Cela concerne les consoles PlayStation et Xbox, ainsi que les consoles Nintendo. Le jeu est pour l’instant strictement limité au PC, et même les utilisateurs de Linux et de MacOS ne peuvent pas accéder à la première version de bêta du jeu.

Counter-Strike 2 sortira-t-il sur PS5 ou Xbox Series X | S ?

À l’heure actuelle, rien n’indique que CS2 sortira sur console. Historiquement, la franchise a toujours été beaucoup plus liée au PC en raison de l’utilisation d’un clavier-souris qui est primordial plutôt qu’une manette.

Et pour le moment, Valve n’a pas encore évoqué la possibilité de porter CS2 sur d’autres plateformes, y compris la PS5 et la Xbox Series X | S.