Si le lancement officiel de Counter-Strike 2 est extrêmement attendu par les joueurs, certains se demandent s’ils pourront y jouer sur leur appareil macOS ou Linux. Voici alors tout ce que vous devez savoir.

L’arrivée de Counter-Strike 2 est imminente et les joueurs du monde entier sont ravis à l’idée de s’y plonger, certains ayant même obtenu un accès anticipé via la bêta.

Cette suite apporte non seulement d’importantes modifications sur les cartes, mais aussi sur le gameplay tout en permettant aux joueurs de conserver leurs skins CS:GO.

Cependant, compte tenu de l’historique de Valve qui a lancé le jeu sur toutes les plateformes, y compris Xbox et PlayStation, avant de se concentrer uniquement sur la version PC, de nombreux joueurs se demandent si CS2 sera également compatible avec macOS et Linux ou s’il sera exclusif à Windows.

Voici alors ce que nous savons sur Counter-Strike 2 sous Linux et macOS.

Peut-on jouer à Counter-Strike 2 sur macOS ou Linux ?

Actuellement, la bêta de Counter-Strike 2 n’est disponible que pour Windows. Cependant, le jeu devrait en théorie supporter macOS et Linux, puisque CS:GO était disponible sur ces plateformes. Néanmoins, les développeurs n’ont pas confirmé cette information, ce qui signifie que les utilisateurs de macOS et Linux devront patienter jusqu’à ce que de plus amples informations soient dévoilées.

Ce flou a déçu certains fans qui espéraient essayer les nouvelles fonctionnalités et améliorations de CS2, comme les nouveaux modes, les cartes améliorées et le gameplay sur leur plateforme préférée.

Le jeu promet également une expérience plus réaliste et immersive avec des graphismes, une physique et un son améliorés qui séduiront à la fois les vétérans et les nouveaux venus de la franchise.