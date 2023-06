XDefiant peut-il vraiment concurrencer Call of Duty ?

XDefiant a fait une entrée fracassante dans le cœur de la communauté FPS, mais les joueurs se grattent encore la tête, se demandant si le jeu a ce qu’il faut pour rivaliser avec Call of Duty.

On l’entend souvent, les joueurs brandissent les nouveaux FPS en clamant que ce sera le prochain “tueur de CoD”. Cependant, abattre ce géant de l’industrie s’est avéré être une mission presque impossible.

Entre les lancements chaotiques et les stratégies de contenu controversées qui ont plombé Battlefield 2042 et Halo Infinite, et les petits projets comme Splitgate qui n’ont pas décollé, CoD reste toujours indétrônable.

Mais attention, XDefiant entre dans l’arène ! Ubisoft a mis le paquet en recrutant d’anciens développeurs et joueurs de COD dans le but de créer une expérience multijoueur de FPS ultra dynamique.

Et récemment, les développeurs ont organisé une bêta fermée qui a immédiatement été qualifiée de “concurrent prometteur” pour Call of Duty.

Alors avec une nouvelle bêta et la sortie officielle du jeu qui approchent à grands pas, les joueurs se demandent si nous tenons enfin un challenger digne de ce nom face au titan CoD apparemment invincible.

XDefiant peut-il tenir tête à Call of Duty ?

Le 12 juin, lors de l’Ubisoft Forward, le producteur exécutif Mark Rubin a annoncé la fenêtre de sortie de la bêta ouverte de XDefiant et a dévoilé un plan d’action pour la première année du jeu. Le FPS s’apprête à être lancé avec 14 cartes, 24 armes, cinq factions et plusieurs modes de jeu familiers.

Et ce n’est pas tout ! Ubisoft prévoit également d’ajouter 12 nouvelles cartes et armes au jeu au cours de la première année. Plus d’un million de joueurs ont participé à la bêta fermée du jeu, et XDefiant a surpassé Call of Duty en termes de spectateurs sur Twitch.

Face au succès initial de XDefiant, Jake Lucky a interrogé les fans de FPS pour savoir s’ils pensent que le jeu a ce qu’il faut pour rivaliser avec CoD.

Les rumeurs évoquent une sortie en novembre pour Modern Warfare 3. Certains membres de la communauté pensent donc qu’une sortie de XDefiant en fin d’été serait parfaite si cette rumeur se confirme.

Un joueur a répondu : “Si XDefiant sort dans les prochains mois avant MW3, il pourrait alors sérieusement prendre le dessus“.

Un autre a ajouté : “Avec l’état actuel de CoD, je pense personnellement que XDefiant a une opportunité de dominer la scène compétitive“.

Cependant, tous ne partagent pas cet avis. Un troisième joueur a avancé : “COD ne sera jamais détrôné… ils sont simplement trop gros pour tomber… n’est-ce pas ?”

Quant à l’avis de Mark Rubin lui-même, il a suggéré : “Ce jeu ne va pas ‘tuer’ Call of Duty. Seul Call of Duty peut se tuer lui-même. Ce sera un jeu pour ceux qui veulent quelque chose de similaire à Call of Duty mais différent“.

Les joueurs auront l’occasion de mettre la main sur XDefiant et de se forger leur propre opinion lorsque la bêta ouverte débutera le 21 juin.