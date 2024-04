Ce qu’il faut retenir du test public de XDefiant : entre bonnes surprises et déceptions

Lancer un nouveau FPS dans un univers dominé par Call of Duty est un défi. Suite à la dernière session de test serveur de XDefiant, des améliorations essentielles restent à apporter, mais Ubisoft semble être sur la bonne voie.

Après une longue période d’attente sans trop d’informations officielles de la part des développeurs, une nouvelle session de test serveur de XDefiant s’est déroulée du 19 au 21 avril, offrant aux joueurs l’occasion de redécouvrir le jeu.

L’objectif de ce test était de permettre aux joueurs d’aider les développeurs à résoudre des problèmes connus et de tester les serveurs, ce qui a mis en évidence des problèmes clés concernant le mouvement, les paramètres et le netcode.

Le mouvement lors de cette session de test de XDefiant peut être décrit comme maladroit. Être un joueur régulier de Call of Duty peut influencer votre perception du mouvement, mais sur console, il semblait encore plus lent et inconfortable. Ce qui a considérablement affecté la dynamique des parties, même avec un champ de vision poussé à 120.

Maîtriser le mouvement dans un FPS est l’un des plus grands défis. Quand c’est bien fait, le mouvement permet aux joueurs de naviguer sans interruption à travers les différentes cartes du jeu. Call of Duty a établi un standard sur la fluidité du mouvement. En comparaison, le mouvement dans XDefiant semble plus procédural, avec plusieurs étapes et pauses, plutôt qu’un processus fluide et continu.

Le mouvement était aggravé par les options de paramétrage limitées du jeu. En entrant dans la session de test serveur de XDefiant, les joueurs étaient limités à choisir des paramètres par défaut, ce qui pouvait être facilement contraignant.

Des problèmes de netcode et de registre des impacts de balles ont également été pointés du doigt par les joueurs.

En effet, selon les retours de nombreux joueurs, les ennemis pouvaient souvent absorber une grande quantité de balles et certaines pouvaient parfois passer inaperçues alors que le viseur était bien sur une cible. C’est un sujet majeur de préoccupation pour la communauté. Heureusement, les développeurs s’y attendaient, puisque tout l’objectif de cette session était de tester les serveurs et de recueillir autant de données que possible.

Cependant, tout dans le jeu n’a pas besoin d’améliorations drastiques et XDefiant est définitivement sur la bonne voie. En effet, si les développeurs parviennent à résoudre les problèmes principaux mentionnés ci-dessus sans repousser une fois de plus le lancement officiel du jeu, ce FPS a réellement une carte à jouer face à son “concurrent principal” Call of Duty.

Si CoD a établi la norme pour la qualité graphique chaque année, il est difficile de louer les graphismes dans un FPS concurrent, mais XDefiant a réussi à produire de superbes visuels. Les cartes du jeu, incluant des lieux emblématiques des jeux Ubisoft combinés à une palette de couleurs vibrantes, rendent le jeu visuellement très agréable.

Enfin, le système de création de classe simplifié de XDefiant est beaucoup plus pratique et ludique que celui de Call of Duty, vous offrant ainsi une manière simple de construire vos armes préférées pour correspondre à votre style de jeu. Cela déplace l’accent du jeu davantage vers vos choix en jeu, plutôt que de dépendre fortement de la méta établie.

De plus, le jeu a ajouté une tonne de petites fonctionnalités qui sont selon nous essentielles, améliorant grandement l’expérience globale du jeu, comme le compteur de séries d’éliminations, les icônes d’objectifs avec des informations détaillées, les médailles, le vote de carte, et un onglet de défis en jeu, entre autres.

XDefiant a tout ce qu’il faut pour prospérer dans le genre FPS, cependant, son succès dépendra de la manière dont les développeurs répondront aux différents retours de la session de test serveur.

Dans l’ensemble, l’expérience était rafraîchissante, mais certains changements clés sont nécessaires pour que le FPS d’Ubisoft puisse exister face à ses plus grands rivaux.