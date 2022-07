Warzone : Un easter egg tourne au désastre sur Bonne Fortune

more

Si de nombreux joueurs ont saisi cette occasion pour critiquer le travail des développeurs, d’autres au contraire ont suggéré qu’ils devraient laisser ce bug faire son œuvre afin de corser les choses sur Bonne Fortune. Pour une fois qu’un bug est plus drôle qu’autre chose …

L’auteur de la publication a indiqué que cette situation s’est répétée dans les parties suivantes, mais pour l’heure on ignore encore ce qui provoque ce bug étonnant. Un jour comme les autres sur Warzone !

Néanmoins depuis peu, cet easter egg fonctionne de travers. Un joueur a partagé sa mésaventure sur Reddit , alors que lui et ses coéquipiers ont scrupuleusement respecté les différentes étapes, au lieu de voir surgir un seul zombie de la tombe, ils ont eu droit à une horde d’une trentaine de morts-vivants.

L’easter egg de Bonne Fortune fonctionne de manière assez simple. Pour l’activer, il suffit de se rendre au cimetière, d’allumer 3 bougies situées autour du POI. Après cela, les joueurs doivent s’aligner et rendre hommage à une petite pierre tombale. Après quoi, un zombie apparaîtra.

Plus petite que Caldera, cette carte ensoleillée a été conçue pour proposer le même style de jeu que sur Rebirth Island, ce qui n’a pas été pour déplaire aux joueurs.

Parmi la multitude de nouveaux contenus introduits sur Warzone lors du lancement de la Saison 4, la nouvelle carte, Bonne Fortune, est probablement la plus intéressante.

Un easter egg sur Bonne Fortune permet aux joueurs de Warzone de s’amuser un peu entre deux escarmouches, mais alors que depuis peu un bug fait qu’il tourne mal, ils ne peuvent plus que prendre leurs jambes à leur cou.

by Isabelle Thierens