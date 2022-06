Warzone : Le secret pour invoquer un Zombie sur Bonne Fortune

Il existe un secret amusant qui vous permet de faire apparaître un Zombie sur la nouvelle carte Bonne Fortune de Call of Duty: Warzone Pacific.

La nouvelle map Bonne Fortune vient d’arriver dans la Saison 4 de Call of Duty: Warzone et elle contient un secret concernant un mort-vivant que vous pouvez invoquer en plus d’obtenir de l’équipement gratuit. Alors que la Saison 4 vient d’arriver avec de nombreux changements sur le battle royale de Call of Duty, vous remarquerez sûrement la nouvelle carte en premier qui contient beaucoup de contenu amusant.

Les développeurs ont même pris le temps d’y cacher une surprise pour les joueurs, un secret qui vous permet de faire apparaître un Zombie. Nous allons vous guider pour réussir à percer ce secret sur Bonne Fortune.

Comment faire apparaître un Zombie sur la map Bonne Fortune de Warzone

Pour trouver ce secret de la Saison 4 de Warzone Pacific, vous allez devoir suivre les étapes ci-dessous.

Rendez-vous à l’endroit nommé “Graveyard” sur Bonne Fortune Trouvez et allumez 3 bougies à cet endroit Rendez-vous sur la tombe avec des fleurs jaunes devant Tenez-vous devant la plus petite pierre tombale à gauche Appuyez sur le bouton ou la touche demandé pour “rendre hommage”

Si vous avez suivi correctement ces étapes, vous devriez entendre un Zombie qui commence à sortir de la tombe. Vous pouvez choisir de l’éliminer sans réfléchir ou de l’escorter jusqu’à d’autres endroits sur la carte pour effrayer vos adversaires.

You can spawn in Zombies in Fortune's Keep: https://t.co/zlay5YMd8w — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 22, 2022

Ce Zombie est capable d’attaquer vos adversaires alors il peut vous être d’une utilité certaine pour la suite de votre partie sur Bonne Fortune !