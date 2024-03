Warzone : Pourquoi la suppression du sprint tactique est nécessaire ?

Dans le but d’améliorer les mouvements dans Warzone, nous nous sommes posé une simple question : est-ce que retirer le sprint tactique pourrait être bénéfique ? Voici notre réponse.

Le mouvement est une mécanique clé de Warzone qui peut différencier les meilleurs joueurs des plus mauvais et c’est également un sujet qui fait débat au sein de la communauté depuis de nombreuses années.

Introduit pour la première fois dans Call of Duty en 2019 à l’occasion de la sortie de Modern Warfare 2019, le sprint tactique a immédiatement été une mécanique populaire.

Depuis, il a été inclus dans chaque CoD (à l’exception de Black Ops Cold War) et a été une constante dans Warzone, et de nombreux joueurs apprécient cette fonctionnalité pour traverser les cartes plus efficacement.

Le problème cependant, est que le sprint tactique ne remplit plus vraiment la fonction que les joueurs lui destinent.

Dans Verdansk, vous pouviez effectuer un slide-cancel pour réinitialiser votre sprint tactique, ce qui signifie essentiellement que cette fonctionnalité ne s’arrêtait jamais et que vous pouviez courir ainsi à la vitesse maximale aussi longtemps que vous le souhaitiez.

Le slide-cancel a ensuite été supprimé dans Warzone 2 et Modern Warfare 2, au grand dam des joueurs, puis réintégré dans MW3, bien qu’il ne réinitialise plus le sprint tactique, ce qui a fortement agacé les joueurs.

Mais la grande question qui se pose maintenant est : pourquoi avons-nous encore besoin du sprint tactique ?

Activision Le sprint tactique a fait son apparition dans Modern Warfare 2019.

Pourquoi faut-il supprimer le sprint tactique ?

Cette mécanique semble maintenant presque inutile sans la capacité de pouvoir slide-cancel pour la réinitialiser.

Alors afin de retrouver des mouvements fluides et efficaces dans Call of Duty, nous pensons que la meilleure solution serait de supprimer le sprint tactique tout en augmentant la vitesse de sprint de base.

Si les joueurs de Warzone apprécient la vitesse à laquelle ils se déplacent en utilisant le sprint tactique, il reste cependant incroyablement frustrant d’attendre que cette fonctionnalité se régénère pour vous donner à nouveau cette poussée de vitesse.

C’est pourquoi augmenter simplement la vitesse de sprint dans le jeu a selon nous beaucoup plus de sens que de conserver une mécanique qui rend les timings aléatoires et ne sert plus aucun objectif concret.

Si cette opinion ne va certainement pas convenir à de nombreux joueurs, nous pensons qu’elle serait cependant bénéfique pour Call of Duty sur le long terme.