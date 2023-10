Le slide cancel revient sur Modern Warfare 3 mais pas comme attendu

Le “slide cancel” est enfin de retour dans Call of Duty, mais l’implémentation de la mécanique dans Modern Warfare 3 ne sera pas la même que celle dont se souviennent les joueurs de MW 2019.

Modern Warfare 2019 a introduit le “slide cancel”, qui est une mécanique de mouvement permettant aux joueurs de se déplacer rapidement sur la carte et de duper les ennemis lors des affrontements armés. Modern Warfare 2 a, de manière controversée, supprimé le slide cancel, et les membres de la communauté ont vivement critiqué la décision.

Lors d’un sondage qui a eu lieu en juillet, plus de 45 000 personnes ont voté, et 64 % des votants ont affirmé être mécontents de la décision de supprimer le slide cancel. En réponse, Sledgehammer Games a écouté les retours de la communauté et a annoncé une refonte majeure du système de mouvement.

Pour améliorer la réactivité dans MW3, les joueurs peuvent tirer pendant un glissement et annuler l’animation. Cependant, le slide cancel ne sera pas exactement identique.

Le slide cancel modifié dans Modern Warfare 3

À l’origine, le slide cancel permettait aux joueurs de conserver leur vitesse de mouvement maximale après avoir glissé. Réussir cela permettait de continuer à sprinter après avoir effectué un glissement.

Cependant, Raven Software a annoncé que dans MW3 : “Vous pouvez annuler les animations de glissement”. Toutefois, les développeurs ont spécifiquement indiqué que le “slide cancel” ne réinitialise pas un sprint tactique.

Sans avoir une expérience pratique du gameplay, il est impossible de le dire avec certitude. Mais le fait de ne pas pouvoir réinitialiser un sprint tactique après un slide cancel ralentira sûrement la mécanique de mouvement.

De plus, les Pads Tactiques augmentent la distance de glissement et permettent une visée complète pendant le glissement. L’atout augmente également les vitesses de transition de posture et la vitesse de mouvement accroupi. Les joueurs peuvent équiper cet atout pour compenser la diminution de la vitesse de mouvement due au non-réinitialisation du sprint tactique.

Avant que les membres de la communauté ne paniquent trop, tout deviendra plus clair lorsque les joueurs pourront essayer le jeu pendant sa bêta ouverte. Si vous souhaitez accéder à cette bêta, consultez notre guide de précommande de Modern Warfare 3.

