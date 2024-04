La triche dans Call of Duty devient réellement un problème majeur

MW3 et Warzone connaissent des problèmes avec les tricheurs et les hackeurs, et Activision semble incapable de résoudre le problème ou d’expliquer correctement son système de sanction. En conséquence, les joueurs de Call of Duty continuent de souffrir.

La triche est présente dans CoD depuis longtemps, mais elle pourrait être dans son pire état actuellement dans Modern Warfare 3 et Warzone. De plus, Activision aggrave le problème en ne communiquant pas à la communauté comment il prévoit d’arrêter ce fléau.

La société a montré une propension à être pointilleuse quant à qui est banni et pour quoi, laissant beaucoup de choses aux joueurs qui se dénoncent entre eux.

Cela a conduit à une situation chaotique où tout le monde n’est pas puni à juste titre, et les joueurs de Call of Duty ne comprennent pas ce qui se passe.

Les discussions sur la triche et les punitions pour cela ont été renouvelées après que des informations sur les bannissements permanents non contestables aient commencé à se répandre.

Activision insiste sur le fait qu’aucune interdiction permanente ne peut être annulée, ce qui signifie qu’une personne ne peut pas être bannie de manière permanente à moins qu’il n’y ait une preuve irréfutable qu’elle triche.

C’est la première partie du problème, car il n’est pas clair comment l’équipe peut indéniablement savoir que quelqu’un triche dans CoD. Activision n’a pas été clair sur son processus ou sur les systèmes qu’il utilise pour identifier les tricheurs.

Depuis longtemps, le processus est que les joueurs peuvent se dénoncer les uns les autres lorsqu’ils croient que l’autre utilise une triche, un hack ou exploite une sorte de faille. Activision pourrait alors enquêter et décider quoi faire de l’accusé.

Mais il n’a jamais été expliqué en quoi consiste cette enquête ou quels outils sont utilisés pour trouver des preuves de triche.

Comme le demande un fan sur le subreddit MW3 : “Le truc, c’est que, s’ils peuvent affirmer que les bannissements sont justifiés sans aucun doute, comment se fait-il qu’ils ne détectent pas la triche lorsqu’elle se produit ?”

Cela conduit à une hésitation parmi les joueurs à jouer au jeu, car ils ne savent pas s’ils pourraient être faussement signalés par un autre joueur et recevoir cette punition.

Un autre joueur de CoD a exprimé cette préoccupation exacte, disant : “Je fais partie des nombreux qui ont récemment reçu un avertissement pour chat offensant, même si j’ai désactivé le chat vocal depuis la sortie de MW3. Je suis inquiet d’être banni de manière permanente un jour sans raison.”

Le système est bancal, comme en témoignent les joueurs recevant des bannissements bien qu’ils n’aient rien fait de mal. Et lorsqu’ils font face à la possibilité d’être définitivement retirés du jeu, cela peut pousser une personne à quitter complètement le jeu.

Cela n’aide pas non plus qu’Activision ne semble pas vouloir s’attaquer aussi durement qu’elle le pourrait à ce problème, avec beaucoup de paroles mais aucun résultat.

La société a répété qu’elle mettait à jour son système d’anti-triche et a annoncé le grand nombre de bannissements infligés aux comptes, mais un fan de CoD peut entrer dans une partie et voir encore des tricheurs.

Cela présente un tableau contradictoire et amène à se demander si une répression active des hackeurs est réellement menée. Certes, les développeurs peuvent dire qu’ils y travaillent mais lorsque beaucoup de tricheurs sont encore visibles, cela envoie un message différent.

Cela conduit les joueurs à ne simplement pas croire ce qu’Activision dit. Une personne explique sa position : “Juste après la mise à jour, j’ai été associé à un gars de niveau 23 qui a poussé chaque équipe à gagner chaque combat. Ces bannissements résolvent peut-être le problème pour juste une heure ou alors, puis tout revient à la normale. Des parties pleins de tricheurs.”

Encore une fois, c’est un manque de transparence qui peint également un tableau essayant d’apaiser les joueurs recherchant des bannissements tout en ne voulant pas déplaire à d’autres. Cela conduit les joueurs de CoD à simplement arrêter de se soucier et à s’éloigner, ce qui n’aidera pas du tout le jeu.

Si Activision veut atténuer ce problème de hack dans CoD, il semble que quelque chose doit changer. Soit l’éditeur doit avoir un processus différent pour trouver ces types de joueurs, soit il doit être plus transparent sur le fonctionnement du processus actuel.

