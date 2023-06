La saison 4 de Warzone va introduire une collaboration avec The Boys

Alerte Code Rouge : la série The Boys s’invite dans Warzone 2 et dans MW2 à l’occasion de la saison 4.

La dernière bande-annonce de la mise à jour de la saison 4 de MW2 et Warzone a récemment annoncé une collaboration absolument énorme avec la série d’Amazon, The Boys.

Au fil des années, Call of Duty s’est associé avec un large éventail de marques ultra-connues, avec des séries animées telles que l’Attaque des Titans, jusqu’à des stars de la musique et du sport, comme Snoop Dogg et Lionel Messi.

Et prochainement, alors qu’une toute nouvelle carte nommée Vondel est en route dans Modern Warfare 2 et Warzone 2, une collaboration avec la série phare d’Amazon, The Boys a été annoncée.

Vondel ouvre les portes de Call of Duty à The Boys pour la Saison 4

Ces dernières années, The Boys, la série originale d’Amazon, est devenue un véritable phénomène auprès des accros de la pop culture, grâce à son traitement sans concession des super-héros traditionnels de comics.

La série, fidèle à son essence violente et sombre, devrait alors s’associer parfaitement avec Call of Duty pour la saison 4 à venir, dont le lancement est prévu pour le 14 juin 2023.

Même si le teaser ne montre que le logo de la série tagué sur un bâtiment, il est presque certain que les joueurs recevront bientôt des infos croustillantes sur cette collaboration.

Bien que pour le moment, il n’y a eu aucune réaction de la part d’Activision ou les créateurs de la série, la communauté est en ébullition et spécule déjà sur l’apparition de personnages tels que Billy Butcher et Le protecteur sous forme de skins en jeu.