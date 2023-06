La carte Vondel de Warzone 2 ajoutera un nouveau Goulag et un mode Battle Royale traditionnel

Warzone 2 va bientôt accueillir une nouvelle carte à l’occasion du lancement de la saison 4, il s’agit de Vondel. Cette map va introduire un nouveau Goulag flambant neuf ainsi que d’un mode Battle Royale traditionnel.

Activision vient de dévoiler une mine d’informations concernant le contenu de la Saison 4 de Modern Warfare 2 et Warzone 2, incluant des cartes inédites, de nouveaux modes de jeu, et bien plus encore.

Et parmi toutes ces nouveautés, la plus attendue reste la nouvelle carte nommée Vondel. C’est une carte de taille moyenne qui accueillera les modes temporaires Resurgence, DMZ et Lockdown lors du lancement de la Saison 4.

L’article continue après la publicité

Mais pour tous ceux qui recherchent une expérience de Battle Royale plus traditionnelle, vous n’avez pas de souci à vous faire puisque Infinity Ward a confirmé que Vondel disposera d’un mode BR classique en temps voulu, en plus d’un Goulag spécial.

Détails de la Saison 4 de Warzone 2 : zoom sur la carte Vondel

Vondel sera disponible dès le début de la saison, aux côtés de la carte Al Mazrah, qui a elle aussi connu des changements.

Cela marque la première fois dans l’histoire de Warzone où deux cartes Battle Royale standards vont être proposées simultanément, de quoi réjouir sans aucun doute les joueurs.

L’article continue après la publicité

Néanmoins, les fans devront patienter jusqu’à la mise à jour de mi-saison pour vivre une expérience BR plus traditionnelle sur Vondel.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Activision Vondel bénéficiera d’un goulag souterrain.

En plus de ce mode Battle Royale traditionnel, Vondel présentera un tout nouveau Goulag souterrain, s’inspirant des quartiers médiévaux présents aux alentours de la carte.

Les mises à jour ‘Rechargée’ de Warzone commencent généralement environ 4 semaines après le début de la saison, donc les fans n’auront probablement qu’un mois à attendre avant de voir débarquer le mode BR traditionnel sur Vondel.

Bien entendu, la date officielle de la MAJ Rechargée de la Saison 4 n’a pas encore été révélée, alors restez à l’affût pour plus d’informations.