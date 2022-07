Vanguard Saison 4 : Quels sont les meilleurs réglages audio ?

more

Quoi qu’il en soit, afin d’entendre correctement tous les sons utiles, il faut bien évidemment être en mesure de se concentrer et savoir tendre l’oreille en toute occasion, mais encore faut-il avoir les bons réglages.

C’est d’autant plus vrai sur Vanguard, dont l’audio, ou plutôt son absence, a plus que jamais fait débat lors de sa sortie. Depuis, les développeurs ont procédé à de multiples ajustements, mais au yeux de nombreux joueurs, c’est encore loin d’être idéal.

L’audio a toujours eu une grande importance dans les différents opus de Call of Duty. Il faut dire que pouvoir entendre les pas d’un joueur adverse, une fenêtre se briser, ou une porte s’ouvrir peut facilement faire la différence entre une victoire et une défaite.

Parvenir à entendre distinctement les bruits de pas et les autres signaux audio de Vanguard est essentiel si l’on veut se frayer un chemin jusqu’à la victoire, mais les réglages à faire en ce sens ne sont pas toujours évidents. Voici de quoi vous mettre sur la bonne voie.

by Dexerto