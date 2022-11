Quand va débuter la Saison 2 de Warzone 2 et MW2 ?

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Alors que la Saison 1 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 vient de faire ses débuts, de nombreux joueurs tournent déjà leur attention vers la Saison 2, réfléchissant à ce que les développeurs préparent pour la suite. Voici tout ce que l’on sait pour le moment.

Warzone 2 a été lancé en même temps que la Saison 1 de Modern Warfare 2, qui a mis une pléthore de nouveau contenu à la disposition de la communauté Call of Duty. Du remaniement du Goulag, aux nouveaux modes, en passant par de nouvelles mécaniques, il y en a eu pour tous les goûts.

Activision La Saison 1 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 a débuté le 16 novembre 2022.

Alors que les joueurs commencent à s’acclimater à toutes ces nouveautés, un certain nombre d’entre eux s’interrogent déjà sur la suite des événements. Voici tout ce qui a filtré jusqu’à présent concernant la Saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Quand va se terminer la Saison 1 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 ?

Si l’on se fie au Passe de combat, la Saison 1 de Modern Warfare 2 et de Warzone 2 devrait se terminer le mercredi 1er février 2023. Étant donné que la Saison 1 a été déployée le 16 novembre 2022, elle devrait donc durer un peu plus de 2 mois.

Bien sûr, il est toujours possible que le lancement de la prochaine saison soit retardé, après tout ce ne serait pas la première fois.

Quand commence la saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 ?

La Saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 sera très probablement lancée le mercredi 1er février 2023, le jour même de la fin de la Saison 1. En effet, les nouvelles mises à jour arrivent généralement juste après l’expiration du Passe de combat précédent.

Comme toujours, il est bon de garder en tête que les développeurs n’ont pas confirmé la date officielle de début de la Saison 2, il est donc tout à fait possible que la mise à jour arrive un peu plus tard ou au contraire plus tôt que prévu.

Ce que contiendra la Saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les développeurs n’ont pas encore dévoilé ce qu’ils ont prévu pour la Saison 2 de Modern Warfare 2 et Warzone 2, mais on peut s’attendre à voir arriver davantage d’armes et peut-être de nouvelles cartes.

Ils pourraient également mettre à jour le mode DMZ avec de nouveaux ajouts. Dès qu’il y aura des révélations officielles ou des fuites révélant le contenu prévu pour la Saison 2, cet article sera mis à jour.