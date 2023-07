Toutes les nouveautés de la saison 5 Warzone et MW2 : Roadmap complète

La saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone s’annonce prometteuse, ajoutant une suite à l’histoire de la campagne, de nouveaux opérateurs, armes, un nouveau mode de jeu Havoc qui fonctionne comme un Rogue-like, et bien plus encore. Tout ce que vous devez savoir.

Alors que la saison 4 touche à sa fin, la saison 5 de Warzone et MW2 vient d’être annoncée avec un plan complet du contenu prévu au fur et à mesure que la saison avance.

Outre l’offre standard de nouvelles armes et skins qui peuvent s’obtenir via le Passe de combat, de surprenants nouveaux opérateurs comme Nicki Minaj et 21 Savage arriveront au cours de la saison.

Mais sans plus attendre, voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2.

Date de sortie de la saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2

La saison 5 de Warzone et MW2 débute le 2 août 2023, avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à venir.

Cette nouvelle saison permettra aux joueurs d’atteindre de nouveaux sommets, avec 21 comme prestige maximum.

Nouvelles armes de la saison 5

Les nouvelles armes sont l’une des parties les plus attendues d’une nouvelle saison de Call of Duty, et la saison 5 ne fait pas exception. Avec six nouvelles armes prévues pour sortir lors du lancement de la saison et quatre autres à venir plus tard, les joueurs auront beaucoup de nouvelles options à essayer.

Carrack .300 (Fusil de précision, Lancement)

Activision

Le Carrack .300 ressemble étrangement au WA2000, un sniper emblématique du premier Modern Warfare 2. Ce sniper a hérité du potentiel de one-shot à partir du torse supérieur que le WA2000 original avait, ainsi que du taux de tir semi-automatique.

FR Avancer (Fusil d’assaut, Lancement)

Activision

Le FR Avancer est un fusil d’assaut à tir rapide à moyenne portée qui semble avoir été inspiré par le FAMAS, un fusil qui a dominé CoD dans le passé. Sa vitesse de tir lui donne une sensation plus proche d’une mitraillette typique sans perdre sur les longues portées où les AR peuvent être utilisés.

M13C (Fusil d’assaut, Mi-saison)

Activision

Le M13C est une variante du fusil M13B qui a été ajouté lors d’une saison précédente. Avec un design plus court et plus compact, il semble être une option de courte portée qui échange une capacité de longue portée pour une maniabilité de courte portée. Associée à un sniper, cette arme pourrait être mortelle dans Warzone.

Armes supplémentaires

Les autres armes n’ont pas encore été entièrement révélées au moment de l’écriture de cet article, mais nous avons une idée de ce qu’elles sont. Cela devrait comprendre une arme de mêlée comme une Pioche, une mitraillette avec un silencieux intégré et une arme de poing qui promet une puissance de tir à moyenne portée.

Opérateurs de la saison 5

Modern Warfare 2 et Warzone 2 vont recevoir de nouveaux opérateurs, et certains d’entre eux sont des visages que vous connaissez sûrement.

Graves (Lancement)

Activision

Graves est de retour d’entre les morts. L’histoire de la saison 5 promet de donner plus d’informations sur comment il a survécu et ce qu’il prépare.

Oz (Lancement)

Activision

Arthur (Lancement)

Activision

Mila (Lancement)

Activision

Velikan (Lancement)

Activision

Mace (Mi-saison)

Activision

Snoop Dogg (Lancement)

Activision

Snoop Dogg n’a pas besoin d’être présenté. Cela dit, ce n’est pas la première fois qu’il apparaît dans Call of Duty en tant qu’opérateur jouable. Il a déjà fait une apparition dans Call of Duty : Vanguard, ce qui fait ici le deuxième CoD dont il fait partie.

Nicki Minaj (Mi-saison)

Activision

Nicki Minaj fait également une apparition dans MW2 et Warzone, apportant du style sur le champ de bataille. Elle arrivera dans le jeu en même temps que 21 Savage.

21 Savage (Mi-saison)

Activision

Le modèle de 21 Savage dans le jeu n’a pas encore été publié, mais il arrive aussi dans CoD aux côtés d’autres icônes du hip-hop.

Mises à jour de la saison 5 de Warzone 2

La saison 5 promet une multitude de nouvelles fonctionnalités pour Warzone 2 et DMZ. Celles-ci comprennent de nouveaux objets à ramasser, de nouveaux véhicules à conduire, et une nouvelle quête de Champion pour les joueurs.

De plus, la saison 5 semble réserver des indices sur ce que sera finalement Call of Duty 2023. Les joueurs attendent avec impatience cette saison pour voir ce que le prochain CoD a à offrir.

Quête du Champion de Vondel

Comme les quêtes de Champion précédentes, celle de Vondel sera disponible une fois que les joueurs obtiendront 5 victoires d’affilée. Ceux qui sont assez audacieux pour relever ce défi devront faire face à de nouveaux éléments qui vont rendre les combats beaucoup plus difficiles.

Gallium : Détenir du Gallium révèle tous les membres de l’équipe à proximité qui l’ont déjà eu, comme si vous étiez affecté par une grenade sensorielle.

Deutérium : Cela fatigue n’importe quel opérateur, ce qui inclut de les faire tousser s’ils essaient de sprinter.

Neptunium : Cela électrocute périodiquement tous les opérateurs à proximité et cause des dégâts aux véhicules, avec des effets similaires à ceux du Shock Stick.

Cette quête de Champion sera disponible dès le lancement de la saison 5.

Nouveaux véhicules de Warzone 2

MRAP

Activision

Le MRAP est un camion lourdement blindé qui dégage beaucoup de chaleur. Il n’est pas particulièrement rapide, mais c’est un véhicule difficile à abattre et extrêmement mortel.

Dirt Bike

Activision

Le Dirt Bike est l’opposé du MRAP. Il n’est pas très résistant et laisse les opérateurs vulnérables, mais il est léger et très maniable. Si vous essayez de vous rendre quelque part rapidement, le Dirt Bike est le moyen de transport à privilégier.

Nouvelles cartes et modes de la saison 5 de MW2

Cinq nouvelles cartes arrivent avec la saison 5 de Modern Warfare 2 ainsi que quelques nouveaux modes de jeu. De plus, Warzone 2 bénéficiera également de deux nouveaux modes.

Punta Mar (Lancement, carte principale)

Activision

Punta Mar devrait être une carte de combat rapproché où les joueurs devront traverser des boutiques, des maisons abandonnées et même des toits. Il est clair que beaucoup de verticalité est offerte ici pour une expérience à plusieurs niveaux.

Strike (Lancement, carte principale)

Activision

Oui, c’est bien cette Strike. Cette carte du Modern Warfare original fait son retour, et il est difficile de douter des classiques. Elle a été légèrement modifiée pour s’adapter à un CoD moderne, mais l’agencement de la carte n’a pas bougé.

DRC – Zone 1 (Mi-saison, carte principale)

Activision

La dernière carte principale qui arrivera dans Modern Warfare 2 sera DRC – Zone 1, une carte inspirée par le bâtiment 21 de Warzone. On ne sait pas grand-chose de cette carte, sinon qu’il s’agit d’une carte de combat rapproché qui offre de nombreuses voies pour que les joueurs puissent faire preuve de créativité.

Lounge (Lancement, Escarmouche)

Activision

Lounge voit les joueurs traverser un club haut de gamme axé sur le combat rapproché. Outre la pièce principale, les joueurs peuvent également explorer plusieurs petites pièces annexes.

Canal (Lancement, Escarmouche)

Activision

Canal est beaucoup plus ouvert que Lounge comme une carte d’Escarmouche, incitant les joueurs à contrôler des parties de cette carte, car elle est beaucoup plus grande que la carte typique pour ce mode.

Nouveaux modes de jeu de la saison 5

Havoc (Lancement, MW2)

Havoc est un mode de jeu qui fonctionne de manière un peu similaire aux jeux Rogue-like, offrant aux joueurs une variété de modificateurs qui changent la façon dont vous jouez. Alors que les joueurs peuvent conserver leurs équipements d’armes, tout le reste sera effacé. Les atouts, les killstreaks et les améliorations de combat sont écartés en faveur des modificateurs.

Une fois que le match atteint 12, 24, 36, 48 et 60 éliminations, tous les joueurs gagneront des modificateurs qui changeront radicalement le jeu. L’explication du mode donne quelques exemples de ce que pourraient être ces modificateurs :

Chargeur de munitions : recharge automatiquement une arme après une élimination.

Pieds hors sol : gravité lunaire. N’affecte que la hauteur du saut des joueurs, pas l’équipement lancé.

Tir de flammes : Arbalètes à pointe de flamme et Molotov uniquement. Tous les équipements changent immédiatement pour cela dès l’activation du modificateur.

Atterrissage Héroïque : Faire un grand saut provoque une explosion autour de vous semblable à celle d’une grenade à fragmentation.

Changement de Perspective : Tout le monde bascule sur une vue à la troisième personne.

Nous ne savons pas encore combien de modificateurs les joueurs pourront obtenir dans ce mode.

Grande Capture du Drapeau (Lancement, MW2)

La Grande Capture du Drapeau est un peu plus explicite que le mode Havoc. C’est du CTF, mais sur de grandes cartes et en 20v20.

Variantes d’Escarmouche (Lancement/Mi-Saison, MW2)

Escarmouche s’offre quelques variantes. Ces variantes ont des dates de sortie variées, avec seulement l’une d’entre elles qui arrive au lancement.

Escarmouche personnalisé (Lancement) : Escarmouche normal mais avec les classes créées par les joueurs.

Escarmouche Snipers (Mi-Saison) : Escarmouche avec uniquement des snipers. Les joueurs n’ont même pas d’arme secondaire, de tactique ou de mortel.

Escarmouche Armure (En-Saison) : Ce mode donne aux joueurs une armure en plus de leurs PV normaux sans régénération de santé. Mis à part cela, c’est un match normal d’Escarmouche.

Fort Resurgence (Mi-Saison, Warzone)

Fort Resurgence est un morceau d’Al Mazrah, centré autour de la carte multijoueur Al Bagra Fortress et qui s’étend sur la forteresse environnante que les joueurs ne peuvent normalement pas explorer dans une partie normale de MW2.

Et voilà pour toutes les nouveautés connues à ce jour pour la saison 5 de Modern Warfare 2 et Warzone 2.