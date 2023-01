Le mode Hardcore va débarquer dans Modern Warfare 2

Alors que les joueurs de Modern Warfare 2 se demandaient s’ils auraient droit un jour au véritable mode Hardcore et pas juste à une pâle copie, Infinity Ward a annoncé son arrivée pour la Saison 2.

Au grand dam de la communauté Call of Duty, le mode Hardcore était aux abonnés absents lors du lancement du jeu, et même si les développeurs ont promis que les joueurs vivraient une expérience similaire avec le Niveau 1, pour un certain nombre d’entre eux ce nouveau mode n’a pas vraiment la même saveur.

Sans surprise, de nombreuses voix se sont élevées tout au long de la Saison 1, puis de la Saison 1 Rechargée, pour réclamer le retour du véritable mode Hardcore, le seul et l’unique. Pour l’heure, les détails restent encore rares, mais il semblerait que la communauté Call of Duty s’apprête enfin à obtenir gain de cause.

Le mode Hardcore va faire son grand retour avec la Saison 2 de Modern Warfare 2

À la surprise générale, le 22 janvier, Infinity Ward a confirmé sur Twitter que le mode Hardcore allait débarquer sur Modern Warfare 2 à l’occasion de la Saison 2 !

Le mode Hardcore est un élément essentiel de la licence Call of Duty et il est apparu dans tous les titres depuis Call of Duty 4 : Modern Warfare. Si bien que les joueurs ont été déçus par son absence lors du lancement de Modern Warfare 2.

À la place du populaire mode, les joueurs ont eu droit au Niveau 1, qui a été considéré par la plupart d’entre eux comme un rebranding du mode Hardcore.

Le mode Niveau 1 présente de nombreuses caractéristiques identiques à celles du mode Hardcore, notamment des points de vie revus à la baisse, mais il n’a pas réussi à séduire les joueurs.

Il va falloir attendre le prochain point d’Infinity Ward “plus tard cette semaine” pour en apprendre davantage, mais il semblerait que l’expérience Hardcore traditionnelle que les vétérans de la franchise connaissent sur le bout des doigts va enfin être de nouveau d’actualité.