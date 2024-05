Ce puissant pistolet de Warzone qui tue en deux balles passe complètement inaperçu

Si les joueurs de Warzone ont tendance à privilégier les mitraillettes pour les combats rapprochés, un pistolet sous-estimé équipé d’une pièce détachée unique est capable d’éliminer les ennemis en seulement deux balles.

La méta de Warzone est assez variée en cette saison 3 Rechargée, avec plusieurs armes émergeant comme options de premier plan. Cependant, celles-ci se limitent principalement aux mêmes catégories, fusils d’assaut et mitrailleuses pour les combats à longue portée et mitraillettes pour les combats rapprochés.

Mais il existe des choix de premier ordre dans des classes moins prisées, et c’est notamment le cas du pistolet Tyr qui est passé sous les radars des joueurs. Avec l’aide du kit de fusil JAK Beholder, ce pistolet ressemble et se comporte plus comme un fusil à pompe, avec une grande puissance d’arrêt.

Cette pièce détachée améliore considérablement la portée et la vélocité, tout en rendant l’arme beaucoup plus précise et facile à utiliser. Le résultat est une arme capable de mettre à terre un ennemi entièrement blindé en seulement deux balles dans le haut du corps à courte portée.

L’expert de Warzone WhosImmortal a inclus le Tyr dans sa vidéo détaillant les armes les plus “puissantes” du jeu, où il a décrit le potentiel de ce pistolet comme “fou“. Il a également comparé sa classe à un “fusil à pompe étendu”, car elle tue tout aussi rapidement, mais avec beaucoup plus de portée.

Après avoir essayé le Tyr avec le kit de fusil JAK Beholder dans Warzone, nous avons constaté que les ennemis tombaient toujours à terre avec deux tirs bien placés jusqu’à environ 10-15 mètres. Cela passe à trois tirs environ à 20-25 mètres, mais deux tirs dans la tête faisaient toujours l’affaire.

Cependant, le principal inconvénient est sa faible cadence de tir et sa petite taille de chargeur. Avec seulement six balles avant de devoir recharger, il est primordial d’avoir une visée précise pour ne pas gaspiller ses balles et obtenir le TTK le plus rapide.

Cela dit, si vous visez constamment la tête ou le corps et que vous avez une bonne cadence de tir, il n’y a pas beaucoup d’armes plus efficaces que le Tyr à courte et moyenne portée. Avec cela en tête, c’est le partenaire parfait pour une mitrailleuse méta comme le DG-58 LSW.