Le pistolet dévastateur de Warzone qui abat les adversaires en deux balles

Il y a actuellement un pistolet “incroyablement abusé” dans Warzone qui élimine les ennemis en deux coups, et tout ça grâce à un accessoire.

Avec la sortie de Modern Warfare 3 en novembre, Infinity Ward a apporté l’une des modifications les plus uniques aux équipements et à la création de classe depuis longtemps, en introduisant les pièces détachées et les kits de conversion.

Les kits de conversion ont permis de créer certaines des armes les plus impactantes que Call of Duty ait jamais vues, sans parler de Warzone, transformant les LMG en SMG, les snipers en fusils à pompe, et ainsi de suite. Ils viennent généralement avec une mise en garde et sont corrigés avant longtemps, mais tant qu’ils sont disponibles, il y a beaucoup de plaisir à prendre.

Eh bien, il y en a un autre sur la table en ce moment. Vous souvenez-vous du pistolet Tyr et de combien il avait été puissant par le passé ? Eh bien, il est de retour. Le gourou de Warzone, IceManIsaac, l’a mis en évidence comme étant “follement cassé” grâce au JAK Beholder Rifle Kit.

“Qu’est-ce qui rend ce kit de conversion si spécial ? Si vous êtes à moins de 20 mètres, ce qui correspond à n’importe quel combat à courte portée, si vous touchez n’importe où sur le haut du corps – y compris les bras – c’est un tir mortel en deux coups. Cela le rend encore plus rapide que le COR-45”, a déclaré le YouTubeur.

“355 ms [TTK]. Cela signifie également que si vous ratez une balle, car chaque balle est tirée environ toutes les 170 ms, cela tuera toujours en environ 520 ms, ce qui est toujours plus rapide que le Striker 9 !”

Bouche : T15R Billeted Brake L

T15R Billeted Brake L Poignée sous canon : Bruen Pivot Vertical

Bruen Pivot Vertical Lunette : Nydar Modèle 2023

Nydar Modèle 2023 Action de détente : Ullr’s Fury

Ullr’s Fury Kit de conversion : JAK Beholder Rifle Kit

Isaac a ajouté que bien que le pistolet soit essentiellement un “fusil à pompe de poche”, il peut également tuer en trois coups au-delà de 20 mètres et qu’il a eu du succès à défier les snipers avec.

Comme noté, le Tyr était auparavant une option populaire parmi les joueurs de Warzone, et y revenir ne sera pas pour tout le monde. Cependant, c’est une arme incroyablement dangereuse de près et pourrait fournir l’antidote parfait aux armes de mêlée qui dominent de nouveau là-bas.

