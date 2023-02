La saison 2 de MW2 et Warzone 2 va introduire une nouvelle arme, l’arbalète, qui est toujours aussi amusante à utiliser. Découvrez donc comment vous pouvez l’obtenir.

L’arbalète est une arme qui a toujours trouvé une place spéciale dans le cœur des joueurs de Call of Duty. Elle a même été très utilisée à une époque en raison de son incroyable puissance et de sa force qui lui permettait de tuer les ennemis d’un seul coup.

Cependant, cette arme est bien plus difficile à utiliser qu’une mitraillette plus conventionnelle par exemple, mais si vous arrivez à la maîtriser, le résultat sera alors à la fois satisfaisant et mortel.

L’article continue après la publicité

Alors si vous souhaitez savoir comment débloquer l’arbalète dans Modern Warfare 2 et Warzone 2, ce guide simple et rapide vous montrera comment faire.

Activision

Vous pouvez débloquer l’arbalète dans Warzone 2 et Modern Warfare 2 de deux façons : soit en terminant les sept défis de l’événement Path of the Ronin soit en utilisant votre argent réel en l’achetant dans un pack de la boutique.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Path of the Ronin est un nouvel événement spécial de la saison 2 qui récompense les joueurs avec diverses récompenses.

Mais l’objectif principal de cet événement est de relever les sept défis afin d’obtenir une arbalète féroce à ajouter à votre arsenal d’armes.

L’article continue après la publicité

Alors que vous jouiez à Modern Warfare 2 ou à Warzone 2, vous devrez relever des défis spécifiques afin de satisfaire les critères de déblocage.