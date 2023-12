Patch note MW3 Saison 1 : Modes de jeu, armes, opérateurs…

Les développeurs de MW3 ont lancé une nouvelle mise à jour donnant le coup d’envoi de la saison 1. Ce patch offre de nouveaux contenus et des changements de gameplay.

L’arrivée de la saison 1 fait suite à une impressionnante série de retours positifs pour Modern Warfare 3, le dernier jeu Call of Duty. Les développeurs ont été salués pour leur réactivité face aux retours de la communauté.

Cette lancée se poursuit avec ce patch qui nerf le Bouclier antiémeute, introduit une gamme impressionnante de nouvelles Pièces de Marché secondaire (Aftermarket), et livre une tonne de nouveau contenu multijoueur pour s’immerger dans le jeu encore plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nouvelles cartes de Modern Warfare 3

MW3 a été lancé avec les 16 cartes originales de Modern Warfare 2 (2009), mais dorénavant, l’objectif de Sledgehammer est de proposer de nouvelles expériences. Cela commence avec la saison 1 qui introduit quatre nouvelles cartes, dont trois disponibles dès maintenant : Meat, Greece, et training Facility.

Greece est décrite comme une « ville côtière autrefois idyllique, où les eaux du rivage clapotent contre la coque d’un yacht en feu, signe d’un désastre ». Le tout se déroule dans un centre-ville.

Quant à Meat, les joueurs peuvent s’attendre à une « boucherie effrénée, dans une carte compacte centrée autour de l’abattoir East Bay Meats », offrant une action chaotique à l’image de Rust.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, Training Facility est une carte exclusive à Gunfight qui se déroule dans un vieux hangar réaménagé en centre d’entraînement Konni. Elle sera petite et rapide, mais comportera également de nombreuses positions de pouvoir clés.

Activision



Retour de certains modes de jeu

La saison 1 voit l’introduction de plusieurs nouveaux modes de jeu dans Modern Warfare 3. Gunfight fait son grand retour avec le mode favori des fans, le 2v2. Il propose cinq cartes au lancement avec quatre cartes de Modern Warfare 2 : Alley, Blacksite, Exhibit et Shipment.

Cette mise à jour voit également le retour du mode de jeu classique Tout ou Rien. Dans ce mode, vous apparaissez avec un Couteau Tactique et sans munitions, mais les éliminations déclenchent Scavenger ce qui vous donne un grand avantage sur l’adversaire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Plus tard dans la saison, deux autres modes feront leur retour avec Infecté et Quartier Général, aux côtés de trois modes totalement nouveaux Team Gunfight, Santa’s Playground (Terrain de jeu de Santa) et Vortex.

Nouveaux killstreaks

La mise à jour de la saison 1 introduit deux nouvelles séries d’élimination que les joueurs peuvent appeler du renfort. Ce sont Essaim et EMP, deux séries déjà présentes dans des titres Call of Duty plus anciens.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Essaim (15 Kills, 1 875 Points) : Déploie un grand nombre de drones moustiques pour couvrir toute la zone.

: Déploie un grand nombre de drones moustiques pour couvrir toute la zone. EMP (13 Kills, 1 625 Points) : Impulsion électromagnétique pour perturber les killstreaks ennemies et l’équipement.

Notes complètes de la mise à jour de la saison 1 de MW3

Voici les notes complètes de la mise à jour du 6 décembre de MW3 :

Global

Nouvelles Armes

Les armes suivantes sont nouvelles dans l’ensemble de l’offre de Modern Warfare III à partir de la saison 1

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

RAM-7 (Fusil d’Assaut) Exceptionnellement compact, ce fusil d’assaut bullpup est en polymère léger et est chambré en 5.56 polyvalent. Déblocable via le Secteur A7 du Passe de Bataille de la saison 1

XRK Stalker (Fusil de précision) Traquez votre proie et abattez-la avec ce fusil de précision tactique chambré en .50 Cal. Déblocable via le Secteur A4 du Battle Pass de la saison 1

Stormender (Lanceur) Ce système d’arme de pointe tire un EMP localisé avec un léger délai. Détruit l’équipement tactique et léthal, et désactive temporairement d’autres dispositifs électroniques. Déblocable via le Secteur A12 du Battle Pass de la saison 1



Nouveaux accessoires

En plus des nouvelles armes, les joueurs verront de toutes nouvelles Pièces Marché Secondaire gagnées via le Battle Pass, les Déverrouillages d’Arsenal et les Défis du Jour.

JAK Purifier Un lance-flammes sous canon. Que dire de plus ? Brûlez tout. Compatible avec : MTZ-556, Holger 556, DG-56, SVA 545, RAM-7, MTZ-762, BAS-B, Sidewinder, Riveter

JAK Ettin Double Barrel Kit Ce kit crée deux canons empilés qui tirent simultanément. Cela offre deux fois plus de dégâts à longue portée au prix de la précision. Compatible avec : AMR9 (Pistolet-mitrailleur)

JAK Thunder Kit Mitraillette Dominez les couloirs et tenez les objectifs avec ce kit de conversion LMG qui apporte un chargeur de grande capacité et augmente le taux de tir plus vous maintenez la gâchette enfoncée. Compatible avec : Sidewinder (Fusil de Bataille)

JAK BRB Ce compensateur frôle l’excès, offrant une réduction phénoménale du recul, résultant en un point rouge étendu sur les radars ennemis. Compatible avec : De nombreux Fusils d’Assaut, Pistolets-mitrailleurs, Fusils de Bataille, Fusils Tactiques et Fusils de Sniper.

JAK Bullseye Optique à point rouge très bas profil. Une interférence limitée du cadre offre une image de visée exceptionnellement claire. Compatible avec : La plupart des catégories d’armes

JAK Glassless Optic Cette petite optique reflex sans verre offre une image de visée nette et claire pour une acquisition rapide de la cible. Compatible avec : La plupart des catégories d’armes

JAK Signal Burst Un kit de conversion conçu pour la précision et la contrôlabilité avec des rafales de quatre coups. Compatible avec : Holger 556 (Fusil d’Assaut)

JAK Beholder Kit de Fusil Un canon long et lourd qui offre la meilleure augmentation de portée. Améliore le contrôle du recul et la portée des dégâts, convertissant ce Pistolet en un Fusil à un coup. Compatible avec : TYR (Pistolet)

JAK Headhunter Carabine Conversion Rivalisez avec les Fusils d’Assaut avec ce kit de conversion en rafale de trois coups qui excelle au combat à moyenne portée. Compatible avec : Rival-9 (Pistolet-mitrailleur)



Nouveaux Opérateurs

Nolan et Dokkaebi, deux opérateurs KorTac, sont à la tête de l’offre de la saison 1… Mais une force mystérieuse, connue seulement sous le nom d’Abolisher, se profile en arrière-plan.

Abolisher BlackCell (SpecGru) [Censuré]

Dokkaebi (KorTac) Ari est née en Corée du Sud dans une famille d’ingénieurs surdoués. Fatiguée de se cacher des agents nord-coréens, elle a piraté les contacts privés de l’armée sud-coréenne et trouvé la faction Kortac mondiale.

Nolan (KorTac) Récemment nommé bras droit de Vladimir Makarov, le capitaine Andrei Nolan exécute plans et ennemis avec une précision féroce, au nom d’une guerre tant attendue entre l’Est et l’Ouest.



Nouveaux Événements

Nous parlerons de ce que le Zombie Santa apporte en ville dans les notes de mise à jour qui seront publiées plus près du lancement de l’évènement pendant les vacances. Restez à l’écoute !

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nouveau Battle Pass

Un tout nouveau Battle Pass arrive avec la Saison 1, apportant une variété de Skins d’Opérateur, de Plans d’Armes et plus encore.

Pour plus d’informations sur l’offre complète du Battle Pass et le Bundle Black Cell, consultez l’analyse complète sur le blog officiel de Call of Duty ici.

Nouvelles fonctionnalités PC

Les joueurs GeForce RTX peuvent activer le ray tracing (lancer de rayons) complet avant le jeu, également connu sous le nom de traçage de chemin dans les lobbies avant le jeu, vous permettant de voir vos personnages, skins, véhicules et armes sous un jour entièrement nouveau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tous les joueurs GeForce RTX peuvent activer le Path Tracing via le menu des options vidéo, et ce faisant, activeront automatiquement NVIDIA DLSS 3.5 avec DLSS Ray Reconstruction.

Multijoueur

UIX

Nouvelles fonctionnalités & Qualité de vie La santé et l’endurance du joueur sont désormais représentées par des barres dynamiques sur le HUD. Note : Cette fonctionnalité est uniquement disponible en Multijoueur et Zombies. La faction à laquelle vous êtes affecté apparaîtra désormais comme un splash au début de chaque match. Ajout des statistiques de Dégâts aux Jambes Supérieures et de Rapidité de Rechargement à Vide dans le widget Détails de l’Armurerie. Augmentation de la précision décimale de la statistique de Résistance au Recul dans le widget Détails de l’Armurerie. Ajout d’icônes dans l’Armurerie pour représenter de quel titre provient un Accessoire. Réduction du volume des effets sonores du Multi-Kill et des splashes de Médailles.

Corrections de bugs Dans Recherche et Destruction, survoler un site de bombe sur la Tac-Map ne révélera plus lorsqu’un joueur est en train de désamorcer. Résolution de plusieurs problèmes dans les Matchs Privés qui faisaient revenir les joueurs au Menu Principal. Survolez une série d’éliminations équipée ne renverra plus le joueur au menu Multijoueur. Résolution d’un problème de police causant un affichage incorrect du texte. Amélioration des performances des fonctionnalités sociales pour les joueurs ayant un grand nombre d’amis. Résolution d’un problème où l’Arme incorrecte était présentée dans la superposition des Killcams. Le Compteur d’éliminations fonctionnera désormais correctement avec des séries au-delà de 120 éliminations. Réduction des saccades survenant occasionnellement lors de la transition entre les menus. Résolution d’un problème causant le gel de l’application lors de l’édition d’un Loadout. Résolution d’un crash pouvant survenir avant de visualiser un Rapport de Bataille. Résolution d’un problème causant un crash lors du signalement d’un joueur. Lockpick (Opérateur) peut désormais être équipé, là où il est disponible, sans utiliser l’option Équipement Rapide. Le défilement des menus en écran partagé ne résulte plus en un curseur apparaissant hors écran. Amélioration de la lisibilité du minuteur sous l’onglet Évènement.



Jeu

Mouvement Ajout d’un délai après plusieurs transitions rapides de posture pour prévenir la répétition exploitable. Accroupi à Debout : 150ms Allongé à Debout : 600ms



Apparitions Amélioration de la protection à l’apparition contre les Équipements et les séries d’éliminations ennemies. Dans Hardpoint, plusieurs ajustements ont été faits pour améliorer le flux de combat et augmenter le contrôle des zones possédées par l’équipe.



Équilibrage des armes et accessoires

Pour tout savoir, consultez notre article détaillé sur l’équilibrage des armes et accessoires dans le patch de la Saison 1 de Modern Warfare 3.

Progression

Correction des descriptions des conditions de déverrouillage pour plusieurs Accessoires d’Armes.

Révision des conditions pour plusieurs déverrouillages qui rendaient les Accessoires indisponibles au niveau d’Arme attendu.

Les armes associées seront désormais correctement incluses dans les déblocage de Camo.

Rang du Joueur Augmentation du niveau maximal de 55 à 250, permettant aux joueurs d’atteindre le Prestige 5. À chaque Prestige, une nouvelle icône animée est débloquée.



Personnalisation

Augmentation du taux d’animation des Camos de finition Priceless et Interstellar.

Cartes

Derail Échange des positions de spawn initiales pour les Attaquants et les Défenseurs dans Contrôle.

Estate Amélioration de la pénétration des balles dans l’escalier du Lodge. Ajustement des collisions pour empêcher les joueurs d’accéder à un emplacement non prévu près de l’Entrée Principale du Lodge.

Highrise Amélioration de la réverbération audio ambiante dans la Salle Mécanique. Dépriorisation des points de réapparition éloignés de l’objectif dans le mode Point Stratégique.

Karachi Les joueurs réapparaîtront désormais du côté de la carte attribué à leur équipe dans Coupe Gorge (Cutthroat).

Quarry Ajout de collisions près des Bureaux pour empêcher les joueurs d’atteindre des emplacements non prévus. Résolution d’un problème causant la réapparition des joueurs dans des conditions défavorables dans le mode Point Stratégique.

Skidrow Les plaques des noms des ennemis ne sont plus visibles à travers certaines surfaces dans les Appartements.

Terminal Ajout de points de réapparition supplémentaires en mode Chacun pour Soi pour améliorer l’expérience des joueurs. Amélioration de la capacité à évaluer la qualité de la sélection des points de réapparition dans tous les modes. Déplacement d’un point de réapparition plaçant les joueurs hors de la zone jouable.

Scrapyard Révision des points de capture des objectifs pour empêcher les joueurs de capturer depuis des emplacements non prévus dans les modes Point Stratégique et Contrôle. Ajout de points de réapparition supplémentaires en mode Chacun pour Soi pour améliorer l’expérience des joueurs.

Sub Base Amélioration de la réverbération audio ambiante dans la Centrale Électrique. Échange des positions de spawn initiales pour les Attaquants et les Défenseurs dans Contrôle.

Base Militaire Orlov (Guerre terrestre) Amélioration de la capacité des IA à naviguer dans l’environnement en mode Invasion.

Opération Spearhead (Guerre) Ajout de collisions près de l’Hôtel pour empêcher les joueurs de quitter la zone jouable. Ajout de collisions près du Magasin d’Angle pour protéger les joueurs dans leur zone de spawn. Résolution d’un exploit impliquant des tourelles environnementales permettant aux joueurs d’atteindre des emplacements non prévus.



Modes

Guerre terrestre Le compte à rebours du lobby pré-jeu ne se réinitialisera plus lorsqu’un joueur quitte le jeu.

Recherche et Destruction Augmentation de l’XP du Joueur gagnée pour plusieurs événements de score. Élimination : 500 XP Assistance : 200 XP Assistance avec Bouclier : 400 XP Tir à la tête : 1 000 XP Pose de bombes : 1 000 XP Désamorçage : 1 000 XP (+ 250 XP pour Dernier en Vie) Désamorçage Ninja : 1 250 XP (+ 250 XP pour Dernier en Vie)

Guerre Les joueurs rejoignant une partie en cours ne pourront plus être placés dans une équipe complète. Réduction du temps limite de la phase d’escorte de tank de 6m à 5m. Il n’est plus possible de rejoindre une partie en cours durant la séquence cinématique de fin.



Équipement

Étoile de Ninja (Létal) Résolution d’un problème permettant des tueries en un coup sans tir à la tête.

Grenade EMD (Tactique) Le message pour enlever le tracker ne persistera plus après la mort.



Améliorations de combat

Couverture Déployable Les déploiements précédents seront désormais détruits lors d’un nouveau déploiement, le maximum étant limité à 1.

Système de Trophée Le Drone Moustique (Série d’Éliminations) ne sera plus ciblé.



Séries d’Éliminations

Juggernaut de Reconnaissance Résolution d’un exploit permettant aux joueurs de tirer avec des Armes de l’Équipement avec des munitions illimitées.

Frappe de Précision Les joueurs regarderont désormais correctement à travers les jumelles en vue à la troisième personne.

Tourelle Télécommandée Mise en place de mesures de sécurité pour empêcher les joueurs de rester coincés avec la tablette en main.



Véhicules