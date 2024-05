Patch note MAJ MW3 du 9 mai : Nerf du Lockwood Mk2, restrictions en Ranked…

Call of Duty vient de sortir une nouvelle mise à jour cette semaine, et cette fois-ci, le meilleur fusil à pompe de Modern Warfare 3 subit de gros nerfs et la liste des restrictions du mode classé s’élargit.

MW3 continue de recevoir des ajustements après la mise à jour Saison 3 Rechargée pour mieux équilibrer le jeu. Un gros changement dans la mise à jour du patch du 9 mai est un nerf massif du Lockwood Mk2.

Ce fusil à pompe a été une bête en multijoueur, surtout avec le nouveau Aftermarket Park et le kit de conversion. Cependant, la portée et la précision de l’arme se sont avérées trop puissantes et ont donc été considérablement réduites en termes de dégâts et de dispersion de tir à la hanche.

Voici tout ce que fait la mise à jour du 9 mai de MW3, grâce aux notes de patch du développeur.

Notes de patch de la mise à jour du 9 mai de MW3

Multijoueur

Gameplay

Résolution d’un problème entraînant le maintien des armes et des powerups du mode Arcade dans d’autres playlists.

Armes & Accessoires

Fusils de précision

Lockwood Mk2 Kit de conversion JAK Wardens Augmentation de la dispersion minimale du tir au jugé debout de 2,3deg/s à 3,3deg/s (+43%). Augmentation de la dispersion maximale du tir au jugé debout de 5,5deg/s à 5,8deg/s (+5%). Munitions de Calibre .410 à Balle Slug (JAK Wardens) Ajout d’un bénéfice de 21% à la dispersion minimale du tir au jugé debout. Ajout d’une pénalité de 21% à la dispersion maximale du tir au jugé debout. Augmentation de la vélocité des balles de 168m/s à 420m/s (+150%). Diminution des dégâts de proximité-moyens de 95 à 90 (-5%). Diminution de la portée des dégâts de proximité-moyens de 38,1m à 15,2m. Ajout d’une portée de dégâts moyens, 74 dégâts jusqu’à 29,2m. Diminution des dégâts minimaux de 75 à 70 (-7%). Augmentation des multiplicateurs de dégâts du cou et du torse supérieur de 0,6x à 1,1x. Augmentation du multiplicateur de dégâts du torse inférieur de 0,6x à 1x. Augmentation des multiplicateurs de dégâts des bras et des mains de 0,6x à 0,8x. Augmentation des multiplicateurs de dégâts des jambes et des pieds de 0,5x à 0,8x. Munitions à Balle de Calibre .410 (JAK Wardens) Diminution du bénéfice de la dispersion minimale du tir au jugé debout de 100% à 21%. Diminution du bénéfice de la dispersion maximale du tir au jugé debout de 80% à 21%.



Parties classées